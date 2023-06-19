Увага! Повітряна тривога. Хто продає і купує системи оповіщення

Як системи оповіщення допомагають виявляти небезпеку та скільки вони коштують

Коли у громадах лунає сирена, яка сповіщає про повітряну тривогу, мешканці зазвичай мають від кількох до 20 хвилин, щоб перейти в найближче укриття чи принаймні більш безпечне місце. За час повномасштабного вторгнення Росії українці звикли до цих, мало не щоденних, звуків. Більшість із нас знає, що робити, коли їх чує. Частина навіть знає, хто і як вмикає сирену. Але що за цим стоїть? Як людина, яка тисне на кнопку, що подає сигнал, дізнається про небезпеку?

Будь ласка, читайте текст після реклами

У цьому матеріалі Dozorro розповідаємо, що сирени – це лише верхівка айсберга складних систем оповіщення. Й окрім звукової частини, до них входять також радари для виявлення загроз. Але й вони – лише допоміжний інструмент.

Відповідальні за виявлення небезпеки у небі над Україною – радіолокаційні підрозділи Повітряних сил ЗСУ. Вони фіксують маршрут літака, ракети або БПЛА й визначають можливу траєкторію. Відповідно до цих даних, регіони, які лежать на шляху зафіксованої загрози, сповіщають про неї. Повідомлення надсилають за допомогою спеціальних програм або телефоном – відповідним органам місцевої влади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У порівнянні з лютим минулого року, якість і швидкість виявлення загроз у повітрі значно покращилася. Не тільки завдяки навченості особового складу Повітряних сил, але й тому що радіолокаційні системи й апаратура для оповіщення населення зазнали покращень.

До повномасштабного вторгнення

До лютого 2022-го цю сферу майже ніяк не модернізували. Судячи з даних BI Prozorro, раніше замовники закуповували переважно протипожежні системи. Щодо стандартних оповіщень, то раз на рік у містах перевіряли, чи вони справні. Тоді мешканці могли чути сирени на вулицях, а також попередження на радіостанціях і місцевому телебаченню.

Замовляли хіба техобслуговування таких систем. Як-от забезпечення функціонування елементів місцевої автоматичної системи централізованого оповіщення у Маріуполі упродовж року за 11 тис. грн, яку виконком замовив у січні 2022-го.

Одна з перших закупівель з початку великої війни – договір на придбання блоку оповіщення для Підберізцівської сільради на Львівщині, підписаний 28 лютого 2022-го. Набір складався з електронного блоку й одного гучномовця, коштував 94 тис. грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про необхідність більш комплексного підходу – коли радари діють разом із сиренами – стало зрозуміло після кількох трагічних випадків. Один з них – теракт на вокзалі у Краматорську 8 квітня 2022-го. Тоді російська армія випустила по людях на вокзалі ракети з касетними боєголовками з комплексу «Точка У». 61 людина загинула, 121 – отримала поранення.

Розбудову чи налагодження нових систем замовляли одиниці. Одне з найперших – будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення для Черкаської селищної ради Дніпропетровської області. Влітку 2022 року місцеве ТОВ «‎Будпроектцентр» за 820 тис. грн привезло та налаштувало обладнання, яке складалося з ноутбука, модулів для виявлення загроз й оповіщення про них населення, джерела безперебійного живлення.

Приблизно стільки ж коштувала схожа система для Вознесенської міськради, що на Миколаївщині. У серпні 2022-го її замовили київському ТОВ «Літер інтеграція‎» за 835 тис. грн. Вона складалася із серверного комплекту з монітором і джерелом безперебійного живлення, а також профільного програмного забезпечення.

Дорожче коштувала приблизно така сама система для Вишгорода, яку міськрада замовила восени 2022-го. За монтаж і налаштування обладнання техніки для місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення громади дніпровське ТОВ «‎НВП «Озон С» отримало 793 тис. грн.

Частіше ж громади замовляли проєкти розбудови великих систем оповіщення. Наприклад, розробка проєкту модернізації Івано-Франківської обласної територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення обійшлася у 195,5 тис. грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

По 50 тис. грн коштували проєкти будівництва місцевої автоматизованої системи оповіщення населення (МАСЦО) для села Нові Петрівці на Київщині та монтування аналогічної системи в смт Опішня, що на Полтавщині. Їхню розробку замовляли у травні й серпні минулого року. Така ціна була типова для невеликих громад у регіонах.

Проєктування нового будівництва МАСЦО для Броварів від згаданого вище ТОВ «‎НВП «Озон С» наприкінці 2022-го коштувало уже 175 тис. грн. Розробник мав передбачити також можливість інтеграції в обласну систему оповіщення та надсилання смс-повідомлень.

Спроба монополізувати ринок

Що ж до розбудови великих систем, то на початку травня цього року журналісти hromadske.ua опублікували розслідування про спробу монополізації цього ринку. Якщо коротко, підозрюваний у корупції нардеп Сергій Шахов через міністерства та інші держоргани імовірно проштовхує на ринок систем оповіщення компанію, пов’язану з його радником – можливо, громадянином Росії.

Шахов звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією впроваджувати нові автоматизовані системи централізованого оповіщення й просити на це кошти в іноземних партнерів. У тому ж документі він вказав і компанії, які радить для реалізації його пропозиції.

Це, зокрема, польська Digitex і словацька Telegrafia. Дистриб'ютор першої в Україні – ТОВ «Укрзалізничавтоматика». За даними Мін’юсту, її бенефіціарний власник Олексій Колесник також володіє товариством «Трансзалізничсервіс», іншим співвласником якого є Зуріко Магамедов. Останній з 2016 року був директором у російській фірмі «Нью перспектив системс», якою володів Микола Самбожук – радник Сергія Шахова. Цю компанію ліквідували у травні 2017 року.

Зв'язок Миколи Самбожука з ТОВ «Укрзалізничавтоматика» джерела: hromadske

За даними hromadske, Самбожук і Магамедов знайомі та щонайменше раз перетинали кордон із Білоруссю в одному автомобілі – у 2016 році. Окрім того, коли у 2014-му Микола Самбожук балотувався до парламенту, то зазначав, що працює заступником директора ТОВ «Транспортні автоматизовані системи». Засновником цієї компанії був Юрій Марущенко, який також значився серед засновників «Укрзалізничавтоматики».

Повертаючись до Шахова, у розпорядженні hromadske є протокол закритого засідання депутатського об’єднання, згідно з яким нардеп пропонує внести зміни до наказу МВС, де прописані технічні вимоги для систем оповіщення. Значна частина цих доповнень збігається з характеристиками продукції Digitex, у якої купує обладнання «Укрзалізничавтоматика». Зокрема, щодо гучномовців.

Підозрюваний у приховуванні статків нардеп Шахов намагається лобіювати на рівні держави монополізацію ринку систем оповіщення – під фірму, яка має зв’язки із його позаштатним радником фото з відкритих джерел

Судячи з аналізу закупівель, ТОВ «Укрзалізничавтоматика» наразі непопулярна серед замовників. За даними BI Prozorro, компанія має лише три контракти на:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ще у трьох тендерах із очікуваною вартістю 7 млн грн, оголошених у березні та квітні 2023-го, «Укрзалізничавтоматика» стала переможцем й чекає на підписання договорів. Організатори – ДП «НАЕК «Енергоатом», яке замовляє проєкт реконструкції системи оповіщення для Південноукраїнської АЕС, й АТ «Укргазвидобування» в особі філії «Управління з переробки газу та газового конденсату», яке хоче облаштувати автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення на двох автозаправних комплексах у Харкові за 1,3 млн грн та 1,27 млн грн.

Що закуповували

Також Dozorro дослідило, як взагалі замовляють розбудову систем виявлення загроз й оповіщення про них на Prozorro. Тих, які максимально наближені до того, що пропонує державі нардеп Сергій Шахов.

Найбільшим серед них був договір на програмно-технічний комплекс автоматизованої системи оповіщення для Запоріжжя за 28,4 млн грн. Основна частина цієї суми – спеціальне програмне забезпечення, яке київське ТОВ «‎Десент-А» оцінило у 24,6 млн грн. У документах прописано, що це програмне забезпечення СВТ.Legion‎ київських розробників.

Цю систему можна назвати релевантною з тим, що пропонує у своїх зверненнях нардеп Сергій Шахов. Зокрема, у технічних вимогах до закупівлі вказано, що вона має автоматично реєструвати усі процеси взаємодії у журналі подій. Згідно з протоколом закритого засідання Міжфракційного депутатського об’єднання, що його публікувало hromadske.ua, Шахов пропонував, аби запроваджені системи зберігали усі важливі події, пов’язані з роботою сирен.

Також Шахов пропонує, щоби системи повідомляли про несанкціоноване підключення, а в запорізькій передбачено захист від такого втручання.

Ще два збіги – вимога щодо автоматичного вибору каналу передачі даних, а також наявність режиму «‎тихого тестування», без включення сирен.

Окрім того, схожі в документах і вимоги щодо радіозв’язку. Так, за пропозиціями Шахова, сирени повинні мати можливість працювати із радіостанціями стандартів DMR і TETRA, за якими використовуються канали із частотами 12,5 кГц та 25 кГц відповідно. Такі самі канали передбачені й у технічних вимогах системи для Запоріжжя.

На Херсонщині закупівлю системи радарів і сирен місцевий Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи розділив на три закупівлі:

Усе це обійшлося області у 45 млн грн, які заплатили київському ТОВ «‎Хендел», відкритому у лютому 2022 року. Власник і керівник компанії – Микола Пихтін, який у 2017-2021 роках був директором КП «‎Інформатика» КМДА. Деталей щодо технічних вимог у закупівлях не вказано, тому порівняти із системами, які просуває Шахов, немає можливості.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ще одне цікаве замовлення – це дві закупівлі Управління оперативного зв'язку та електронних комунікацій ДСНС України:

програма для модернізації загальнодержавної автоматизованої системи центрального оповіщення (ЗАСЦО) – за 12 млн грн;

адаптація й оптимізація цієї програми – за 11,4 млн грн.

Обома розробками, відповідно до укладених у травні цього року договорів, займалося ДП «‎Інфотех».

За ці кошти у сім етапів підприємство розробило проєкт оновлення системи оповіщення всієї країни та кілька програмних модулів для неї. Крім того, розробник склав усю необхідну технічну документацію та протоколи взаємодії з системою для користувачів.

Зокрема розроблена система здатна:

управляти оповіщенням;

контролювати стан функціонування прикладних програм;

редагувати інтерактивну мапу;

шукати по інтерактивній мапі;

зберігати дані;

записувати й зберігати аудіо- та текстові повідомлення.

Судячи з техзавдання, частиною цієї розбудови може бути впровадження в Україні системи інформування Cell Broadcast (та, що надсилає на мобільні телефони повідомлення про небезпеку із жахливим звуком, який неможливо ігнорувати). Ми відправили запит до ДСНС з проханням підтвердити або спростувати наше припущення й чекаємо відповіді.

Які системи впроваджували без Prozorro

Водночас, за даними «‎Мілітарного», з травня 2023-го Україна також почала отримувати ізраїльські радари для виявлення повітряних об’єктів, придбані коштом литовських волонтерів. Вони можуть ідентифікувати типи літаків та ракет, розуміти їхню траєкторію, а також розсилати оповіщення.

Йдеться про РЛС ieMHR – тактичний тривимірний радіолокаційний комплекс виробництва ізраїльської компанії RADA, здатний виявляти навіть невеликі цілі.

Як повідомляв «‎Мілітарний», фактично ізраїльську систему оповіщення «Червоний колір» (Tzeva Adom), створену для виявлення ракет і безпілотників, спеціально адаптували під наші реалії – з урахуванням озброєння, яке застосовує Росія проти України. Радари перевіряють повітряний простір у напрямку територій, із яких зазвичай проводить обстріл РФ. Також система прораховує час наближення – сирена дає спеціальний сигнал, який вказує, скільки хвилин або секунд є у людей, щоб сховатися.

Одна із заявлених переваг цієї системи – здатність вираховувати відносно точний час та місце влучання запущених ракет, що дозволяє локалізувати площу роботи системи оповіщення до конкретного міста.

Ізраїльську систему оповіщення Tzeva Adom адаптували під українські реалії – з урахуванням озброєння, яке застосовує Росія фото з відкритих джерел

Кошти на ці РЛС збирали в межах кампанії Radarom!, в якій брали участь громадські організації з підтримки України в Литві: Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K fondas та Stiprūs kartu, а також литовський суспільний мовник LRT. Спочатку планували зібрати щонайменше 5 млн євро, однак уже за перший тиждень сума сягнула 6 млн євро. Акція завершилася за чотири тижні: організаторам вдалося зібрати 14 млн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українських фахівців уже навчили працювати з тактичними радарами RADA ieMHR. Навчальний курс у Литві проходив чотири дні у березні. Перші такі радари встановили у Києві.

Загалом в Україні планують розгорнути 16 таких радарів та інтегрувати їх в українську радіолокаційну систему. Це дозволить швидше передавати сповіщення користувачам мобільних телефонів й активувати сирени повітряної тривоги лише в тих місцях, де є небезпека ракетного обстрілу.

Окрім того, на початку березня 2023-го Київська міськрада й КМВА повідомили про удосконалення системи оповіщення населення у Києві. Її розробили за аналогом тих, які працюють у США, Польщі та Німеччині.

Нова система працює із застосуванням штучного інтелекту. Вона здатна за секунди сформувати голосове оповіщення про те, яка саме насувається небезпека, та надати інструкції щодо дій: бігти в укриття через ракетну атаку чи підніматися на дах будинку через підтоплення. При цьому інформація надається адресно по кожній зоні та вулиці й надсилається на відповідні гучномовці.

Усі гучномовці мають розмістити з максимальною оптимізацією. Для цього розробники побудували тривимірну модель Києва, з урахуванням висотності будівель та рельєфу місцевості, і порахували розповсюдження сигналів сповіщення в масштабі всього міста на німецькому спеціалізованому програмному забезпеченні.

Розробники побудували тривимірну модель Києва, аби з урахуванням висотності будівель та рельєфу, прорахувати розповсюдження сигналів сповіщення

Щоби оптимально доносити мешканцям звуковий сигнал, попередньо заміряли фактичний рівень шуму по основних дорогах міста і зробили карту шумів. Щоб людина почула звук, сповіщення повинно мати гучність вище 65 дб або на 15 дб вище того рівня шуму, що навкруги.

Перші точки оповіщення реконструйованої системи протестували у березні у Деснянському районі столиці. Як повідомив Департамент муніципальної безпеки КМВА у відповідь на запит Dozorro, облаштування цієї першої черги виконувало ТОВ «Енерго-Інвест». За останні три роки на роботи з бюджету Києва виділили 142,7 млн грн.

«Капітальний ремонт (модернізація) ТАСЦО міста Києва дасть змогу збільшити площу покриття території міста з урахуванням сучасної забудови, інфраструктури та акустичних показників, що знизить рівень можливого негативного впливу на різні групи населення‎», – зазначають у КМВА.

Роботи у Деснянському районі міста тривають: оновлюють програмне забезпечення блоків управління, проводять пусконалагоджувальні роботи і тестують системи оповіщення. Станом на 12 червня 2023 року, протестовано 27 точок сповіщення. Ще 44 заплановано встановити й протестувати впродовж двох місяців.

Усього ж по Києву має бути 630 таких точок. Загальна кошторисна вартість проєкту становить 414,8 млн грн. Усі ці роботи місто планує завершити до кінця 2024 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Замість висновку

Система Prozorro містить інформацію про закупівлі щодо оновлення налаштування й монтування систем оповіщення на суму майже 900 млн грн за останні півтора року. З них на замовлення щодо розбудови саме нових систем припадає приблизно 190 млн грн.

Однак ці замовлення стосуються також систем сповіщення про пожежу в закладах, а також виявлення небезпеки на складних виробництвах, зокрема – у нафтогазовидобувній сфері та на АЕС. Крім того, у згаданих вище переліках ми не враховували окремі закупівлі поштучного обладнання – сирен, гучномовців.

Загалом можна сказати, що і без звернень нардепа Шахова, спеціальних засідань комісій та змін до наказів МВС та інших установ, громади й центральні органи здебільшого справляються із замовленнями та розбудовою систем оповіщення. Для цього навіть не потрібні технології іноземних компаній, пов’язаних із помічником цього одіозного політика. Єдине, що треба для швидшої й ефективнішої реалізації – це фінансування.

Публікацію підготовлено за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS»