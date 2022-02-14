Де шукати бомбосховища у Києві у разі надзвичайної ситуації (карта)

Загалом у столиці майже п'ять тисяч місць для сховища

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На випадок надзвичайних ситуацій у Києві підготовлені підземні укриття. Їхні адреси можна переглянути на спеціальній карті, укладеній Київською міською адміністрацією. Про це пише ТСН.

На ній позначено сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші підземні споруди, які можна тимчасово використати для укриття населення. Загалом таких у столиці майже п'ять тисяч.

Директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук в Facebook нагадав, що від 2014 року, від початку бойових дій на сході України, в Києві проводиться відновлення захисних споруд цивільного захисту.

«У разі виникнення надзвичайної ситуації оповіщення та інформування населення про подальші дії здійснює територіальна автоматизована система централізованого оповіщення, до складу якої входять місцеві мережі зв’язку, зокрема радіомовлення та телебачення, комп’ютерні автоматизовані системи оповіщення по телефонній мережі та оснащені гучномовцями автомобілі», – додав Ткачук.

Нагадаємо, в умовах збройної загрози з боку РФ Департамент муніципальної безпеки спільно з представниками Головного управління ДСНС України у Києві та комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» постійно перевіряють санітарно-технічний стан, комплектування та відповідність вимогам споруд подвійного призначення, найпростіші укриття та сховища.

Як раніше повідомлялося, у Києві у підвалі організували стриптиз-клуб. На цьому місці за планом має бути бомбосховище.