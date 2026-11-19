Питання вшанування пам’яті героїв обговорили під час робочої зустрічі у Київській обласній державній адміністрації

На Київщині триває робота над увічненням пам’яті військових льотчиків Повітряних сил ЗСУ, які захищали небо над столицею та областю з перших годин повномасштабного вторгнення. Зокрема, на місці запеклих боїв планують встановити меморіальний знак у вигляді фюзеляжу українського винищувача. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряне командування «Центр».

Питання вшанування пам’яті героїв обговорили під час робочої зустрічі у Київській обласній державній адміністрації за участі заступниці голови КОДА Жанни Осипенко, представників департаменту культури та туризму, командування Повітряних сил, ПвК «Центр» та 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва».

Учасники наради розглянули можливість наповнення проєкту «Київщина. Місця пам’яті» інформацією про загиблих пілотів, даними про місця героїчних повітряних боїв та інтерактивною картою. Окрему увагу приділили ініціативі облаштування меморіального знаку у формі фюзеляжу винищувача на території колишнього Макарівського району Київщини.

«Робота над проєктом має визначені напрямки та поетапний план реалізації. Важливо, що ініціатива знаходить підтримку з боку обласної адміністрації та територіальних громад. Наступним важливим кроком стане обговорення концепції з родинами загиблих пілотів та долучення їх до проєкту. Наш обов’язок – зберегти і передати наступним поколінням пам’ять про тих, хто ціною власного життя захищав українське небо», – зазначила начальниця відділу цивільно-військового співробітництва ПвК «Центр», полковник Олена Карабанчук.

Нагадаємо, образ «Привида Києва» – міфічного льотчика-аса, що начебто десятками збивав російські літаки на початку повномасштабного вторгнення – насправді придумала прес-служба Сухопутних сил ЗСУ, щоб протистояти російській пропаганді в перші дні.

«Наша команда придумала «Привида Києва», у кожному разі, я був у кімнаті, на початку лютого, якраз під час повномасштабного вторгнення. Тоді Сергій Володимирович Череватий (речник Східного угруповання ЗСУ - ред.) запропонував, що треба створити образ месника, народного героя, уособлення людини, яка є асом і може нищити…», – розповів речник Сухопутних сил Ілля Євлаш.

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України підполковнику Олександру Жиброву, який загинув 24 лютого 2022 року під час виконання бойового завдання. Військового нагороджено орденом «Золота Зірка».