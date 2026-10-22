Дональда Трампа посадили у клітку (відео)

Актор у масці Дональда Трампа зображає ув'язненого в інсталяції на площі Таджриш у Тегерані

На одній із найжвавіших площ Тегерана актор у масці президента США зображає ув'язненого та привертає увагу перехожих

У столиці Ірану Тегерані встановили незвичайну інсталяцію, яка зображає президента США Дональда Трампа за ґратами. Американського лідера пародіює актор у спеціально облаштованій бутафорській тюремній камері. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Інсталяцію розмістили на площі Таджриш у північній частині Тегерана. Артист одягнений у темний костюм, червону краватку та маску з обличчям Трампа. Він пересувається всередині імпровізованої камери, жестикулює та взаємодіє з перехожими.

🤯Трампа «посадили за ґрати» просто посеред 🇮🇷Тегерана На жвавій площі іранської столиці встановили бутафорську тюремну камеру, в якій актор у масці президента США танцює, жестикулює та намагається вибратися на волю. Перехожі зупиняються й знімають незвичайну виставу на телефони. Усе це відбувається на тлі загострення відносин між США та Іраном. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 22, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

За повідомленнями медіа, актор також відтворює характерні танцювальні рухи американського президента та вдає спроби вибратися з-за ґрат.

Незвичайна вистава привернула увагу місцевих жителів. Люди зупиняються біля інсталяції, фотографують її та знімають відео на телефони.

Конструкція є частиною рекламного щита, який супроводжує гасло «Не побачити цю сцену – злочин».

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Іран підготувався до можливих нових ударів США та розширив перелік цілей для відповіді. За даними Reuters, іранські військові розглядали можливість атак не лише на американські об'єкти на Близькому Сході.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами, водночас допустивши можливість переговорів. Вашингтон намагався поєднати військовий тиск із дипломатичними зусиллями.

Крім того, «Главком» писав про різку реакцію Тегерана на американські ультиматуми. Іранська сторона попереджала про серйозні наслідки для США у разі подальшої ескалації.