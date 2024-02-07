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Хто вигадав міф «Привида Києва»? Названо автора

Катерина Іванова
glavcom.ua
Хто вигадав міф «Привида Києва»? Названо автора
Мурал «Привид Києва» на столичному Подолі присвячений збірному образу льотчиків, які боронили небо від початку російського вторгнення.

Міфічний льотчик нищив російські літаки десятками в перші тижні повномасштабного вторгнення

Образ «Привида Києва» – міфічного льотчика-аса, що начебто десятками збивав російські літаки на початку повномасштабного вторгнення – насправді придумала прес-служба Сухопутних сил ЗСУ, щоб протистояти російській пропаганді в перші дні. Про це заявив речник Сухопутних сил Ілля Євлаш в інтерв’ю проєкту «Станція Краматорськ».

«Наша команда придумала «Привида Києва», у кожному разі, я був у кімнаті, на початку лютого, якраз під час повномасштабного вторгнення. Тоді Сергій Володимирович Череватий (речник Східного угруповання ЗСУ - ред.) запропонував, що треба створити образ месника, народного героя, уособлення людини, яка є асом і може нищити…», – розповідає Євлаш.

За його словами, тоді в мережі було дуже багато яскравих відео, на яких Повітряні сили збивали ворожі літаки в повітряних боях. Тож образ «Привида Києва» був як ніколи доречним. Цю назву для нього придумав начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо під час брейнсторму, згадує Євлаш.

«Всі підтримали, і це підхопили новини, підхопив Національний марафон, це дуже сильно поширилося. Перший раз, другий раз ми поставили, вже на третій-четвертий рази «Привид Києва» почав жити своїм життям. Ну, основне завдання було – просто бити ворога і деморалізувати, дестабілізувати його всіма можливими і неможливими каналами і шляхами. І ми тоді ніби видумували і робили нестандартні, асиметричні речі, які нам і дали перевагу», – наголошує речник Сухопутних військ.

За словами Іллі Євлаша, у перші дні вторгнення, українська армія долучилася до «розбиття» сили російської пропаганди.

Раніше загиблим «Привидам Києва» встановлено пам’ятні меморіали.

«Ціною власного життя військові льотчики захистили столицю від ворожої навали, коли в небі проти одного-двох українських літаків протистояло 4-5-12 бортів агресора. Але всі, як один, билися з лютим ворогом до кінця!» – йдеться в повідомленні служби зв’язків з громадськістю повітряного командування «Центр».

Стало відомо, скільки повітряних цілей знищили Збройні сили України вранці 7 лютого.

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Теги: Київ ЗСУ марафон армія військові льотчик відео

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