Хто вигадав міф «Привида Києва»? Названо автора

Міфічний льотчик нищив російські літаки десятками в перші тижні повномасштабного вторгнення

Образ «Привида Києва» – міфічного льотчика-аса, що начебто десятками збивав російські літаки на початку повномасштабного вторгнення – насправді придумала прес-служба Сухопутних сил ЗСУ, щоб протистояти російській пропаганді в перші дні. Про це заявив речник Сухопутних сил Ілля Євлаш в інтерв’ю проєкту «Станція Краматорськ».

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«Наша команда придумала «Привида Києва», у кожному разі, я був у кімнаті, на початку лютого, якраз під час повномасштабного вторгнення. Тоді Сергій Володимирович Череватий (речник Східного угруповання ЗСУ - ред.) запропонував, що треба створити образ месника, народного героя, уособлення людини, яка є асом і може нищити…», – розповідає Євлаш.

За його словами, тоді в мережі було дуже багато яскравих відео, на яких Повітряні сили збивали ворожі літаки в повітряних боях. Тож образ «Привида Києва» був як ніколи доречним. Цю назву для нього придумав начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо під час брейнсторму, згадує Євлаш.

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«Всі підтримали, і це підхопили новини, підхопив Національний марафон, це дуже сильно поширилося. Перший раз, другий раз ми поставили, вже на третій-четвертий рази «Привид Києва» почав жити своїм життям. Ну, основне завдання було – просто бити ворога і деморалізувати, дестабілізувати його всіма можливими і неможливими каналами і шляхами. І ми тоді ніби видумували і робили нестандартні, асиметричні речі, які нам і дали перевагу», – наголошує речник Сухопутних військ.

За словами Іллі Євлаша, у перші дні вторгнення, українська армія долучилася до «розбиття» сили російської пропаганди.

Раніше загиблим «Привидам Києва» встановлено пам’ятні меморіали.

«Ціною власного життя військові льотчики захистили столицю від ворожої навали, коли в небі проти одного-двох українських літаків протистояло 4-5-12 бортів агресора. Але всі, як один, билися з лютим ворогом до кінця!» – йдеться в повідомленні служби зв’язків з громадськістю повітряного командування «Центр».

Стало відомо, скільки повітряних цілей знищили Збройні сили України вранці 7 лютого.