Скандал у лікарні на Заході України: пацієнти втратили зір після процедури – ЗМІ

Наразі відомо про 22 постраждалих

У Чорткові на Тернопільщині 22 пацієнтам центральної міської лікарні зробили процедуру, яка мала б поліпшити зір. Та вже за кілька годин їхнє самопочуття погіршилося, а картинка перед очима стала ще більш розмитішою. Зараз пацієнти майже не бачать. Про це повідомляє видання «Експрес».

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Лікарі не коментують цю подію та уникають коментарів, проте видання поспілкувалося з постраждалими пацієнтами.

47-річний Орест Зрайчик після процедур у лікарні осліп. Чоловік – у темних окулярах. Постійно тримає за руку дружину. Вона тепер – його опора й очі. Розповідають, що вдома він ще якось дає собі раду сам, адже добре знає простір, а на вулиці без допомоги не обходиться.

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Пані Галина розповідає, що у пана Ореста через цукровий діабет погіршився зір, тож з осені минулого року він, за рекомендацією лікаря, почав лікувати очі. Чоловікові до лютого цього року двічі робили ін’єкції, а також лазерні процедури з укріплення сітківки. Результати лікування були позитивні. А на 16 лютого була запланована третя ін’єкція. Після неї мали підібрати окуляри.

«Чоловікові зробили укол близько 9-ї ранку, а вже о першій годині йому стало гірше, – розповідає пані Галина. – Пів на шосту вечора було взагалі дуже кепсько – очі різали, пекли, боліли. Орест казав, що відчуття, наче він користувався зварювальним апаратом без захисту».

Подружжя поїхало в Чортківську лікарню. Жінка зізнається: те, що побачила там, було схоже на фільм жахів.

Після операції Орест Зрайчик бачить лише тіні та може розрізняти кольори фото: надане Галиною Зрайчик

«Усі люди, з якими ми проходили цю процедуру, теж приїхали, у всіх схожі симптоми, лікарі були налякані, ми в паніці, – пригадує пані Галина. – Всім крапали очі кожні 15 хвилин. А вже 17 лютого нас повезли в Тернопіль. Чоловіка оперували сьомим за списком. Операція тривала приблизно 2 години. Йому, як нам пояснили, видалили склоподібне тіло й закачали спеціальний газ. Він має потрохи виходити, і його має замінювати природна рідина... У нас записано діагноз «ендофтальміт невідомої етіології».

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Жінка каже: наразі праве око чоловіка в гіршому стані, ніж ліве. Загалом він бачить тіні, може розрізнити колір, трішки більше бачить, коли дивиться вниз. Ще у Тернополі подружжя написало заяву в поліцію.

До слова, за всі три курси ін’єкцій Орест Зрайчик заплатив 12 тис. грн. Крім того, чоловікові робили також лазерні процедури укріплення сітківки у Львові в проміжку між другою і третьою ін’єкціями. Це коштувало ще 24 тис. грн.

Ще один із постраждалих – 59-річний Ярослав Моздір, який до втрати зору працював сторожем. Чоловік – військовий пенсіонер. Декілька років тому в нього виникла проблема з очима – макулярний набряк (набряк центральної ділянки сітківки внаслідок скупчення рідини). Восени 2021 року чоловікові у Чортківській лікарні запропонували робити уколи для покращення зору.

«Здається, тоді мені зробили три такі уколи. Після цього зір відновився. Все було нормально. Окуляри використовував лише для читання, жив собі спокійно, - розповідає пан Ярослав. – Недавно зір на ліве око знову став погіршуватись. Я звернувся до лікарки, щоб відновити рецепт на окуляри. Вона підібрала мені лінзи на праве око, а на ліве – ніяк не вдавалося. Тоді лікарка запропонувала пройти комп’ютерну томографію. Обстеження показало, що на лівому оці у мене знову з’явився макулярний набряк. Сказала, що потрібно зробити укол, бо тільки так можна вирішити мою проблему».

16 лютого чоловік відпросився з роботи й пішов на процедуру. «Приблизно об 11-й годині мені зробили укол, після чого я пішов додому. Орієнтовно о 15.00 відчув, що око болить і пече, – каже пан Ярослав. – Я випив знеболювальне, трошки подрімав. О 21.00 до мене зателефонувала лікуюча лікарка. Запитала, як почуваюсь. Я розповів про симптоми, вона веліла негайно прибути до відділення. У лікарні вже були інші пацієнти, яким також цього дня робили укол.

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59-річний Ярослав Моздір після процедури в лікарні не бачить на одне око фото: Експрес

Мені закрапали щось в око. Ніч я провів у лікарні, сидячи, бо так боліло менше... Наступного дня, 17 лютого, нас повезли в Тернопіль, в обласну лікарню. Ставили крапельниці, крапали препарат в око, робили операції. Спершу оперували важчих пацієнтів, які осліпли на два ока».

За словами чоловіка, лікарі оперували всю ніч.

«Вранці заступила інша зміна. Мене прооперували приблизно об 11-й годині. Стало трохи легше, око перестало боліти. А потім знову почалось... Біль з’являвся хвилями, – пригадує пан Ярослав. – 20 лютого мене перевели в Чортків і сказали, що тут буде відбуватися подальше лікування. Потім відправили додому, сказали приходити тільки на огляди».

Тепер на ліве око чоловік не бачить. Який препарат кололи у Чорткові – чоловік не знає. Каже, що заплатив за процедуру 2 тис. грн.

Загалом про схожі симптоми повідомило 22 людини. У всіх погіршився стан зору, а деякі люди зовсім перестали бачити. Кажуть, що погіршення стану трапилось саме після процедури в місцевій лікарні Чорткова.

Професор Сергій Риков, доктор медичних наук, досвідчений лікар-офтальмолог, припустив, що могло трапитися з пацієнтами після невдалого лікування.

«Судячи з того, як стрімко у пацієнтів розвинувся ендофтальміт (гнійне запалення всередині ока), з високою ймовірністю може йтися про зараження інфекцією, – каже Сергій Олександрович. – Тобто мова про професійну недбалість медичного персоналу».

За його словами, інфекція могла розвинутись, тому що персонал не подбав про стерильність. Лікар додав, що колись подібний випадок із масовим зараженням уже був у Харкові, там пацієнти офтальмологічної клініки через порушення правил антисептики з боку медперсоналу були інфіковані синьогнійною паличкою.

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«До речі, усі ліцензовані препарати – доволі дорогі, – каже Сергій Риков. – Одна ін’єкція коштувала б не менш як 9 тис. грн. Припустимо, що пацієнтам на Тернопільщині за менші гроші вводили дешевший препарат, не прописаний українськими протоколами лікування офтальмологічних хворих. Тоді, можливо, саме він спричинив небажану реакцію? Сподіваюся, правоохоронці й таку версію розглянуть».

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Наразі керівництво лікарні відмовляється від будь-яких коментарів та пояснень.

Нагадаємо, що у Львові спалахнула кишкова інфекція в містечку для переселенців. Госпіталізовано 11 осіб, серед них дев’ятеро дітей.