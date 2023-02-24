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Росіяни накрили вогнем лікарню у Херсоні: момент влучання потрапив на відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни накрили вогнем лікарню у Херсоні: момент влучання потрапив на відео
фото: пресслужба Херсонська ОВА

Під час атаки у лікарні перебували медики та близько 120 пацієнтів

Сьогодні вночі російські загарбники завдали удару по одній із міських лікарень Херсона. На момент обстрілу там було близько 120 пацієнтів. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Ще одна мета російської артилерії – одна з міських лікарень Херсона. Через ворожі обстріли пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення, а також зруйновано огорожу», – йдеться у повідомленні.

Росіяни накрили вогнем лікарню у Херсоні: момент влучання потрапив на відео фото 1

Під час атаки у лікарні перебували медики та близько 120 пацієнтів. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, розпочалася 366-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. 

Теги: обстріл Херсонщина лікарня Щастя ворог відео

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Росіяни накрили вогнем лікарню у Херсоні: момент влучання потрапив на відео

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