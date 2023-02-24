Росіяни накрили вогнем лікарню у Херсоні: момент влучання потрапив на відео

Під час атаки у лікарні перебували медики та близько 120 пацієнтів

Сьогодні вночі російські загарбники завдали удару по одній із міських лікарень Херсона. На момент обстрілу там було близько 120 пацієнтів. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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«Ще одна мета російської артилерії – одна з міських лікарень Херсона. Через ворожі обстріли пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення, а також зруйновано огорожу», – йдеться у повідомленні.

Під час атаки у лікарні перебували медики та близько 120 пацієнтів. На щастя, ніхто не постраждав.

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Нагадаємо, розпочалася 366-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.