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На Миколаївщині підліток підірвався на вибуховому пристрої

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Миколаївщині підліток підірвався на вибуховому пристрої
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дитина отримала вибухові травми, осколкові поранення тіла та кінцівок

У селі Любомирівка Шевченківської громади, що в Миколаївській області, на вибуховому пристрої підірвався 13-річний хлопець. Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет у своєму Telegram.

За його словами, підліток перебував на території домоволодіння та наступив на невідомий предмет, який здетонував. Дитина отримала вибухові травми, осколкові поранення тіла та кінцівок.

Хлопцю надається медична допомога. Начальник поліції порадив батькам обговорити з дітьми правила безпечної поведінки під час виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів.

«Нагадуйте дитині, що під час прогулянок вона має бути дуже уважною та обережною, не торкатися небезпечних знахідок, не пересувати їх, не намагатися розбирати або брати в руки», – закликав він.

Зазначимо, що в разі виявлення вибухонебезпечного або підозрілого предмета, ні в якому разі не чіпайте його та відійдіть від нього щонайменше на 100 метрів. Позначте місце палицею, одягом, камінням тощо. Попередьте інших людей поруч та повідомте про знахідку за номерами: 101 – ДСНС, 102 – поліція. 

Нагадаємо, що на Миколаївщині чоловік приніс на подвір’я вибуховий снаряд: постраждала дитина.

Раніше МВС повідомляло, що повне розмінування України може тривати понад п'ять років з огляду на те, що для розмінування деокупованого населеного пункту необхідно від 1 до 3 років.

До слова, цього року Україна отримає фінансову допомогу для розмінування територій, що перебувають під українським контролем.

Читайте також: Розмінування Миколаївщини: Кім назвав найнебезпечніші місця
Теги: Миколаїв поранення дитина міни

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