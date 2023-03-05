В Україні від рук росіян загинули 462 дитини, понад 900 – поранені
Найбільше дітей загинуло у Донецькій області
В Україні унаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації загинули 462 дитини, 931 дитина отримала поранення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Від рук росіян станом на ранок 5 березня постраждали більше, ніж 1393 дитини. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 462 дитини загинуло та понад 931 отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 445, Харківській – 272, Київській – 123, Херсонській – 90, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 64.
Нагадаємо, у результаті ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинула семимісячна дівчинка.
До слова, триває 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.
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