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В Україні від рук росіян загинули 462 дитини, понад 900 – поранені

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
В Україні від рук росіян загинули 462 дитини, понад 900 – поранені
Окупанти забирають життя у маленьких українців
фото з відкритих джерел

Найбільше дітей загинуло у Донецькій області

В Україні унаслідок повномасштабної агресії Російської Федерації загинули 462 дитини, 931 дитина отримала поранення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Від рук росіян станом на ранок 5 березня постраждали більше, ніж 1393 дитини. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 462 дитини загинуло та понад 931 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

В Україні від рук росіян загинули 462 дитини, понад 900 – поранені фото 1

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 445, Харківській – 272, Київській – 123, Херсонській – 90, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 64.

Нагадаємо, у результаті ракетного удару російських терористів по Запоріжжю загинула семимісячна дівчинка.

До слова, триває 375-а доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках.

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Теги: Офіс Генерального прокурора дитина діти

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