У ДСНС розповіли деталі про чергову пожежу в багатоповерхівці на Позняках
Над ліквідацією загоряння працювали 12 рятувальників
Як встановили рятувальники, на сходовій клітці 15-го поверху горіло сміття
У Києві рятувальники загасили пожежу в багатоповерхівці на Позняках.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва в понеділок ввечері, 29 червня.
Зазначається, що пожежу на вулиці Олександра Кошиця ліквідували через пів години після отримання інформації про неї.
Як встановили рятувальники, на сходовій клітці 15-го поверху горіло сміття на площі у два квадратні метри. В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Над ліквідацією загоряння працювали 12 рятувальників, також було залучено три одиниці техніки.
Нагадаємо, у багатоповерхівці на столичних Позняках 21 червня стався вибух. Його причину поки з’ясовують. Утім, правоохоронці вже порушили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки при поводженні з газом.
Після пошукової операції у місті вирішуватимуть долю секції, де здетонувало. Вибух забрав життя п'яти осіб.
28 червня у Дарницькому районі Києва на вулиці Соломії Крушельницької 3а в багатоповерхівці зайнялася пожежа. Будинок розташований поруч із тим, в якому раніше стався вибух.