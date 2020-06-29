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    У ДСНС розповіли деталі про чергову пожежу в багатоповерхівці на Позняках

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    <p>Над ліквідацією загоряння працювали 12 рятувальників</p> - У ДСНС розповіли деталі про чергову пожежу в багатоповерхівці на Позняках

    Над ліквідацією загоряння працювали 12 рятувальників

    Фото: ДСНС

    Як встановили рятувальники, на сходовій клітці 15-го поверху горіло сміття

    У Києві рятувальники загасили пожежу в багатоповерхівці на Позняках.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва в понеділок ввечері, 29 червня.

    Зазначається, що пожежу на вулиці Олександра Кошиця ліквідували через пів години після отримання інформації про неї.

    Як встановили рятувальники, на сходовій клітці 15-го поверху горіло сміття на площі у два квадратні метри. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

    Над ліквідацією загоряння працювали 12 рятувальників, також було залучено три одиниці техніки.

    Нагадаємо,  у багатоповерхівці на столичних Позняках 21 червня стався вибух. Його причину поки з’ясовують. Утім, правоохоронці вже порушили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки при поводженні з газом. 

    Після пошукової операції у місті вирішуватимуть долю секції, де здетонувало. Вибух забрав життя п'яти осіб.

    28 червня у Дарницькому районі Києва на вулиці Соломії Крушельницької 3а в багатоповерхівці зайнялася пожежа. Будинок розташований поруч із тим, в якому раніше стався вибух. 

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