У ДСНС розповіли деталі про чергову пожежу в багатоповерхівці на Позняках



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Над ліквідацією загоряння працювали 12 рятувальників Фото: ДСНС

Як встановили рятувальники, на сходовій клітці 15-го поверху горіло сміття

У Києві рятувальники загасили пожежу в багатоповерхівці на Позняках.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва в понеділок ввечері, 29 червня.

Зазначається, що пожежу на вулиці Олександра Кошиця ліквідували через пів години після отримання інформації про неї.

Як встановили рятувальники, на сходовій клітці 15-го поверху горіло сміття на площі у два квадратні метри. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Над ліквідацією загоряння працювали 12 рятувальників, також було залучено три одиниці техніки.

Нагадаємо, у багатоповерхівці на столичних Позняках 21 червня стався вибух. Його причину поки з’ясовують. Утім, правоохоронці вже порушили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки при поводженні з газом.

Після пошукової операції у місті вирішуватимуть долю секції, де здетонувало. Вибух забрав життя п'яти осіб.

28 червня у Дарницькому районі Києва на вулиці Соломії Крушельницької 3а в багатоповерхівці зайнялася пожежа. Будинок розташований поруч із тим, в якому раніше стався вибух.