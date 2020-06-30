У Київраді прогнозують, що вибухи в будинках почастішають



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Вибух у будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 зруйнував чотири поверхи Фото: КМДА

Київські депутати наголошують, що потрібно системно ремонтувати будинки

Київські депутати звинувачують мера Віталія Кличка, що він вже кілька місяців поспіль не скликав засідань Київради. Більш того, на думку глав фракцій, він повинен був це зробити негайно після вибуху в багатоквартирному будинку на Позняках для того, щоб внести зміни до міського бюджету - на виплати постраждалим та ін. Про це депутати говорили в черговому випуску «Погоджувальної ради» на телеканалі «Київ».

Також, на думку київських депутатів, оскільки подібні трагедії стали відбуватися періодично (наприклад, кілька років тому також від витоку газу стався вибух в Голосіївському районі) проблеми треба вирішувати системно. В тому числі, заборонивши використання побутового газу в будинках вище 9-12 поверхів. Насправді, як зазначив ексмер столиці Олександр Омельченко, така норма існує давно, але, на жаль, її ніхто не дотримується. І можна тільки уявити, що було б, якби подібне сталося в будинку з більшою поверховістю, адже в нашій країні немає засобів для евакуації людей на великій висоті.

Також в ефірі говорили про так зване «муніципальне» житло. Справа в тому, що раніше при будівництві будинку 5-10% квартир забудовники зобов'язані були передавати в житловий фонд міста. За рахунок цього нове житло отримували, наприклад, «черговики». Але в 2009 році Верховна Рада України скасувала це положення з метою подолання економічної кризи в країні. І потім про це забули. Зараз місто, по суті, має купувати «муніципальне» житло. І, на жаль, це стосується не тільки Києва, але й інших міст України.

Та щоб подібних трагедій, як на Позняках, надалі не відбувалося, проблему потрібно вирішувати системно, вважає Наталія Манойленко (фракція «Об'єднання «Самопоміч»). Для цього необхідно проводити капітальний ремонт і реновацію житлових будинків, і Київрада ще два роки тому прийняла рішення виділяти гроші на це.

«Ми цей проект називали «Мільйон на ОСББ», тільки КМДА другий рік поспіль не виділяє на нього гроші. Якщо ми не почнемо системно ремонтувати будинки, через кілька років нас чекає колапс. І подібні катастрофи, як на Позняках, стануть звичайною справою», - говорить депутатка.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

22 червня стало відомо, що у будинку слідів вибухівки не знайшли. Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ.

Київська влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

25 червня президент Володимир Зеленський вручив ключі від 12 квартир людям, які постраждали від вибуху у київському будинку. Він повідомив, що впродовж максимум півтора місяця ще 28 нових квартир буде передано постраждалим.

Проте, люди не можуть потрапити до своїх квартир.