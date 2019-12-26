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    Операція «Ялинка»: поліція Київщини перевіряє продавців зелених красунь (фото, відео)

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    <p>Зафіксовано факти реалізації новорічних дерев без відповідних дозвільних документів</p> - Операція «Ялинка»: поліція Київщини перевіряє продавців зелених красунь (фото, відео)

    Зафіксовано факти реалізації новорічних дерев без відповідних дозвільних документів

    Фото: Нацполіція

    Поліцейські виявили чергові порушення торгівлі ялинками

    На території Київської області тривають профілактичні заходи під умовною назвою «Ялинка». Правоохоронці здійснюють патрулювання місць зростання зелених насаджень з метою запобігти їх пошкодженню, а також перевіряють продавців хвойних дерев на дотримання законодавства.  

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Зокрема, 25 грудня більше двох десятків правопорушень виявили у Білоцерківському, Богуславському та Києво-Святошинському районах. Поліцейські задокументували факти реалізації новорічних дерев без відповідних дозвільних документів.

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    Операція «Ялинка»: поліція Київщини перевіряє продавців зелених красунь (фото, відео)
    Операція «Ялинка»: поліція Київщини перевіряє продавців зелених красунь (фото, відео)
    Операція «Ялинка»: поліція Київщини перевіряє продавців зелених красунь (фото, відео)

    Відносно усіх порушників застосовано міру адміністративного покарання згідно ст. 160 (Торгівля з рук у невстановлених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.

    Як повідомлялося, напередодні новорічних свят поліція Київщини нагадала громадянам, що незаконна порубка дерев тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

    До 31 грудня у Києві функціонуватимуть 97 законно розміщених сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас.

    Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» уже розпочало кампанію з попередження самовільних порубок ялинок у передноворічний період 2020 року. Також облаштовано 15 пунктів прийому новорічних дерев у кожному районі Києва.
    Національна поліція України торгівля Київщина новорічні свята ялинка злочин
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