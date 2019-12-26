Операція «Ялинка»: поліція Київщини перевіряє продавців зелених красунь (фото, відео)
Зафіксовано факти реалізації новорічних дерев без відповідних дозвільних документів
Поліцейські виявили чергові порушення торгівлі ялинками
На території Київської області тривають профілактичні заходи під умовною назвою «Ялинка». Правоохоронці здійснюють патрулювання місць зростання зелених насаджень з метою запобігти їх пошкодженню, а також перевіряють продавців хвойних дерев на дотримання законодавства.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Зокрема, 25 грудня більше двох десятків правопорушень виявили у Білоцерківському, Богуславському та Києво-Святошинському районах. Поліцейські задокументували факти реалізації новорічних дерев без відповідних дозвільних документів.
Відносно усіх порушників застосовано міру адміністративного покарання згідно ст. 160 (Торгівля з рук у невстановлених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.
Як повідомлялося, напередодні новорічних свят поліція Київщини нагадала громадянам, що незаконна порубка дерев тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.
До 31 грудня у Києві функціонуватимуть 97 законно розміщених сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас.