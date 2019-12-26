Операція «Ялинка»: поліція Київщини перевіряє продавців зелених красунь (фото, відео)



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Зафіксовано факти реалізації новорічних дерев без відповідних дозвільних документів Фото: Нацполіція

Поліцейські виявили чергові порушення торгівлі ялинками

На території Київської області тривають профілактичні заходи під умовною назвою «Ялинка». Правоохоронці здійснюють патрулювання місць зростання зелених насаджень з метою запобігти їх пошкодженню, а також перевіряють продавців хвойних дерев на дотримання законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Зокрема, 25 грудня більше двох десятків правопорушень виявили у Білоцерківському, Богуславському та Києво-Святошинському районах. Поліцейські задокументували факти реалізації новорічних дерев без відповідних дозвільних документів.

Відносно усіх порушників застосовано міру адміністративного покарання згідно ст. 160 (Торгівля з рук у невстановлених місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від одного до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої.

Як повідомлялося, напередодні новорічних свят поліція Київщини нагадала громадянам, що незаконна порубка дерев тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.

До 31 грудня у Києві функціонуватимуть 97 законно розміщених сезонних ярмарків із продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас.