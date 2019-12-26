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    У Прип'яті вперше після аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку

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    Новорічну красуню встановили біля одного з&nbsp;центральних будинків Прип&rsquo;яті, палацу культури Енергетик - У Прип'яті вперше після аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку
    Новорічну красуню встановили біля одного з центральних будинків Прип’яті, палацу культури Енергетик
    Фото: Zik

    На відкриття ялинки приїхали колишні жителі міста, які й прикрасили дерево новорічними іграшками і своїми фотографіями з дитинства

    У Прип’яті Київської області вперше після аварії на Чорнобильській АЕС встановили новорічну ялинку.

    Про це повідомляє Zik.

    Зазначається, що новорічну красуню встановили біля одного з центральних будинків Прип’яті, палацу культури Енергетик.

    На відкриття ялинки приїхали колишні жителі міста, які й прикрасили дерево новорічними іграшками і своїми фотографіями з дитинства.

    Місто Прип’ять розташоване на березі однойменної річки, на відстані трьох кілометрів від ЧАЕС. До аварії чисельність населення міста сягала 47,5 тис. осіб.

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    У Прип'яті вперше після аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку
    У Прип'яті вперше після аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку
    У Прип'яті вперше після аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку
    У Прип'яті вперше після аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку

    Раніше мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, в якому показав окремі Новорічно-Різдвяні локації столиці.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії запалювання вогнів на головній новорічній ялинці на Софійській площі у столиці.

    ЧАЕС Київщина новорічні свята Прип'ять ялинка місто
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