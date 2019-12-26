У Прип'яті вперше після аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку



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Новорічну красуню встановили біля одного з центральних будинків Прип’яті, палацу культури Енергетик Фото: Zik

На відкриття ялинки приїхали колишні жителі міста, які й прикрасили дерево новорічними іграшками і своїми фотографіями з дитинства

У Прип’яті Київської області вперше після аварії на Чорнобильській АЕС встановили новорічну ялинку.

Про це повідомляє Zik.

Зазначається, що новорічну красуню встановили біля одного з центральних будинків Прип’яті, палацу культури Енергетик.

На відкриття ялинки приїхали колишні жителі міста, які й прикрасили дерево новорічними іграшками і своїми фотографіями з дитинства.

Місто Прип’ять розташоване на березі однойменної річки, на відстані трьох кілометрів від ЧАЕС. До аварії чисельність населення міста сягала 47,5 тис. осіб.

Раніше мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, в якому показав окремі Новорічно-Різдвяні локації столиці.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко взяв участь у церемонії запалювання вогнів на головній новорічній ялинці на Софійській площі у столиці.