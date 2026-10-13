На Київщині внаслідок обстрілу загинула людина, ще троє постраждали

Загалом на Київщині був пошкоджений 21 об’єкт

Російські терористи протягом доби продовжували атакувати Київщину. В результаті атак одна людина загинула, ще троє отримали травми Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Повідомляється, що загалом у регіоні був пошкоджений 21 об’єкт: 11 приватних домоволодінь, чотири транспортні засоби, приміщення адміністративних будівель, будинок культури, заклад освіти, складська будівля та об’єкт інфраструктури.

У Броварському районі були пошкоджені два приватні домоволодіння та автомобіль.

У Бучанському – дев'ять приватних будинків, два авто та складська будівля.

У Білоцерківському районі пошкоджень зазнали приміщення адміністративної будівлі, будинок культури, заклад освіти та авто.

Пошкоджений внаслідок обстрілу будинок на Київщині фото: Національна поліція Києва/Facebook

Пошкоджена під час атаки автівка фото: Національна поліція України/Facebook

У Фастівському районі був зруйнований об’єкт інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, під час чергової ворожої атаки безпілотників у Бучанському районі Київської області спалахнула масштабна пожежа на цивільному об'єкті. Внаслідок влучання або падіння уламків БпЛА загорілася складська будівля.