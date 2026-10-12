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У Броварах водійка Citroen збила жінку на пішохідному переході

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Броварах водійка Citroen збила жінку на пішохідному переході
Внаслідок аварії 67-річна потерпіла отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована
фото: поліція Київщини

Водійка на нерегульованому пішохідному переході не надала переваги в русі пішоходу

У Броварах 33-річна водійка автомобіля Citroen на нерегульованому пішохідному переході не надала переваги в русі та допустила наїзд на жінку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці попередньо встановили, що 33-річна водійка автомобіля Citroen на нерегульованому пішохідному переході не надала переваги в русі та допустила наїзд на жінку.

«Внаслідок аварії 67-річна потерпіла отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована», – йдеться у повідомленні.

Слідчі районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). 

Нагадаємо, днями в місті Обухів сталася дорожньо-транспортна подія., внаслідок якої загинула водійка. Попередньо правоохоронці встановили, що 45-річна водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з металевим відбійником.

Також  у Голосіївському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з вини нетверезого керманича. Водій легковика збив пішохідку на нерегульованому переході. Трагедія сталася 2 жовтня близько 08:30 на вулиці Лисогірській. За даними слідчих, 51-річний водій автомобіля KIA допустив наїзд на 50-річну киянку, яка переходила дорогу. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

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Теги: Київщина ДТП

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