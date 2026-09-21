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На Київщині потяг на смерть збив 18-річного велосипедиста

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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На Київщині потяг на смерть збив 18-річного велосипедиста
Хлопець переїжджав залізничний пішохідний перехід у момент зіткнення
фото: Нацполіція

Машиніст вантажного потяга застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося

У селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області під колесами вантажного потяга загинув 18-річний велосипедист. Хлопець переїжджав залізничний пішохідний перехід, коли на нього наїхав потяг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Поліцію Київщини.

За попередніми даними правоохоронців, молодик перетинав залізничні колії на велосипеді. Машиніст, побачивши велосипедиста, застосував екстрене гальмування, однак зупинити потяг до зіткнення не встиг.

Від отриманих унаслідок наїзду травм 18-річний хлопець загинув. На місці події працювали правоохоронці, які встановлюють усі обставини трагедії.

За фактом смертельної події слідчі розпочали досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

Правоохоронці мають встановити, за яких саме обставин велосипедист опинився на залізничному переході та чи були дотримані правила безпеки під час його перетину.

Санкція ч. 3 ст. 276 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває. Остаточні обставини та причини трагедії встановлюватимуть слідчі.

Варто нагадати, що у селищі Вишняки Фастівського району Київської області сталася смертельна трагедія на залізниці. Під колесами пасажирського потяга загинула 83-річна жителька столиці. 

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Теги: Київщина велосипед потяг Україна аварія

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