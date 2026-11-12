На Київщині п’яний водій збив насмерть жінку та втік з місця ДТП

«Драгер» показав в організмі водія «Жигулів» 2,28 проміле алкоголю

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 10 листопада у селі Мала Вільшанка Білоцерківського району. Водій «Жигулів» збив на смерть 63-річну пішохідку та втік. Про це повідомляють патрульна поліція Білої Церкви та поліція Київської області, інформує «Главком».

Прибувши на місце події, інспектори виявили тіло жінки поблизу проїзної частини, а неподалік – розкидані речі та уламки автомобільної фари. За ними правоохоронці припустили, що до наїзду міг бути причетний автомобіль ВАЗ.

Місце ДТП фото: поліція Київської області

Під час спільних пошуків патрульні та слідчі виявили на одному з подвір’їв села пошкоджені «Жигулі». Там же перебував його власник з ознаками алкогольного сп’яніння. «Драгер» показав в його організмі 2,28 проміле алкоголю.

Патрульні та слідчі виявили на одному з подвір’їв села пошкоджені «Жигулі» фото: поліція Київщини

«Драгер» показав в його організмі 2,28 проміле алкоголю фото: поліція Київської області

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 тюрми з позбавленням водійських прав терміном до 10 років.

Нагадаємо, у селі Нижча Дубечня Вишгородського району внаслідок дорожньо-транспортної події загинув 49-річний чоловік. Поліція розслідує обставини аварії. Правоохоронці встановили, що 46-річний водій автомобіля Dacia Lodgy здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці. На жаль, внаслідок ДТП 49-річний пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження та, попри зусилля медиків, помер в лікарні

Також у Голосіївському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна подія. На Столичному шосе автомобіль BMW врізався в дерево, водій загинув на місці. За попередніми даними слідства, 35-річний керманич BMW не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та на швидкості зіткнувся з деревом.Унаслідок отриманих травм водій загинув до приїзду медиків.