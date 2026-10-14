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У ДТП загинула Ольга Крівогуб, яка через удар РФ по Богодухову втратила чоловіка та трьох дітей

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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У ДТП загинула Ольга Крівогуб, яка через удар РФ по Богодухову втратила чоловіка та трьох дітей
У ДТП загинула Ольга Крівогуб
фото: Суспільне

Ольга Крівогуб пережила російську атаку на Богодухів і народила доньку

У Харківській області 13 жовтня в дорожньо-транспортній пригоді загинула Ольга Крівогуб, яка була єдиною вцілілою зі своєї родини після російського удару по Богодухову 10 лютого 2026 року. Тоді внаслідок атаки загинули її чоловік і троє дітей. Жінка, яка на момент обстрілу була вагітною, згодом народила доньку Катерину. Під час аварії дитина перебувала разом із матір'ю в автомобілі та зазнала травм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Інформацію про загибель жінки підтвердив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко. За його словами, після втрати родини Ольга переїхала до Нової Водолаги, де оформила статус внутрішньо переміщеної особи та придбала автомобіль.

У ДТП загинула Ольга Крівогуб, яка через удар РФ по Богодухову втратила чоловіка та трьох дітей фото 1
фото: Поліція Харківщини
У ДТП загинула Ольга Крівогуб, яка через удар РФ по Богодухову втратила чоловіка та трьох дітей фото 2
фото: Поліція Харківщини

«Вона повністю переїхала та стояла на обліку в Новій Водолазі. Там ВПО оформила, придбала автівку. На жаль, вона розбилася на автівці. Загинула. У неї дитина зараз у реанімації», – розповів Коваленко.

У ДТП загинула Ольга Крівогуб, яка через удар РФ по Богодухову втратила чоловіка та трьох дітей фото 3
фото: Поліція Харківщини

За словами голови Нововодолазької громади Олександра Єсіна, ДТП сталася 13 жовтня приблизно між 17:00 та 18:00. Ольга Крівогуб виїхала з Нової Водолаги в напрямку Харкова. Приблизно за 300 метрів після виїзду з населеного пункту автомобіль з'їхав із дороги.

«Вона з Нової Водолаги їхала в сторону Харкова. Виходить, тільки виїхала з Водолаги, метрів 300 проїхала і по трасі злетіла. Вона померла у «швидкій», дорогою до лікарні. Дитина була з нею в авто. Спочатку її доставили у лікарню Нової Водолаги для стабілізації, далі реанімобілем перевезли у четверту невідкладну лікарню», – повідомив Єсін.

За інформацією поліції Харківської області, водійка не впоралася з керуванням, виїхала на праве узбіччя та зіткнулася з деревом. У салоні автомобіля, крім жінки та її семимісячної доньки, перебував 34-річний чоловік.

«Внаслідок ДТП 34-річний пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження. Чоловіка у непритомному стані доставили до лікарні. Також постраждала семимісячна дівчинка», – повідомили правоохоронці.

За фактом аварії слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 286 Кримінального кодексу України.

Після ДТП семимісячну Катерину спочатку доставили до лікарні Нової Водолаги, де медики стабілізували її стан. Згодом дитину перевезли реанімобілем до Харкова.

Як розповів директор лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги Харківської міської ради Євгеній Благовещенський, стан дівчинки оцінюють як середньої тяжкості. У Катерини діагностували перелом ребра, забій легень і садна.

За словами Олександра Єсіна, медики готували переведення дитини до обласної дитячої лікарні. Він зазначив, що, попри отримані травми, стан дівчинки не викликає найгірших побоювань.

Також голова громади повідомив, що двоє родичів висловили готовність узяти дитину під опіку. Йдеться про рідну сестру загиблої Ольги та брата її загиблого чоловіка. Наразі відповідні служби перевіряють обох кандидатів, щоб визначити подальше місце проживання дівчинки.

Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого 2026 року російські війська атакували Богодухів Харківської області ударним безпілотником типу шахед.

Ворожий дрон влучив у будинок, де перебувала родина Ольги. Внаслідок атаки загинули її чоловік Григорій Шикула та троє дітей. Сама жінка вижила. На момент російського обстрілу вона була вагітною четвертою дитиною, яку згодом народила.

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Теги: ДТП смерть

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