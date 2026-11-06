Нічна атака на Київщину: пошкоджено об'єкти енергетики та заклад освіти, є поранені

В Обухівському районі вибуховою хвилею також вибило вікна в навчальному корпусі та гуртожитку одного з закладів освіти

Найбільше постраждав Бориспільський район

У ніч на 6 листопада російські окупаційні війська знову завдали ударів по Київській області. Наслідки ворожих влучань та падіння уламків зафіксовано у трьох районах регіону – Бориспільському, Білоцерківському та Обухівському. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком»

Найбільше постраждав Бориспільський район. Там унаслідок влучання спалахнула пожежа в приватному житловому будинку та господарській споруді. Обидві будівлі повністю знищені вогнем.

Пожежа на місці влучання фото: Національна поліція України

«Троє місцевих жителів зазнали травм. Двоє з них отримали гостру реакцію на стрес, ще один чоловік – черепно-мозкову травму та садна кінцівки. Усім надали необхідну медичну допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася», – зазначив Ткаченко.

Рятувальники гасять пожежу на місці влучання фото: Національна поліція України

Крім того, ворог завдав шкоди інфраструктурі регіону:

У Білоцерківському та Обухівському районах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

В Обухівському районі вибуховою хвилею також вибило вікна в навчальному корпусі та гуртожитку одного з закладів освіти.

На місцях подій продовжують працювати оперативні та екстрені служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Вибухи пролунали у Хмельницькому, Рівному, Житомирі, Запоріжжі та Дніпрі, під загрозою ракетного удару опинилися кілька населених пунктів Дніпропетровської та Вінницької областей.