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СЗЧ і спроба шахрайства: Вигівський пояснив справжню причину заворушень у Борщагівці

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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СЗЧ і спроба шахрайства: Вигівський пояснив справжню причину заворушень у Борщагівці
Натовп намагався прорватися всередину будівлі
фото: кадр з відео

За версією міністра внутрішніх справ, одна з учасниць акції намагалася забрати з військової частини чоловіка, який самовільно залишив службу

Міністр внутрішніх справ Ігор Вигівський заявив, що причиною заворушень у Петропавлівській Борщагівці могла бути спроба шахрайським шляхом забрати військовослужбовця із частини. За його словами, одна з учасниць подій намагалася вивезти чоловіка, який перебував у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ). ПРо це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра під час брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ.

Як пояснив Вигівський, чоловік цієї жінки також самовільно залишив військову частину, а сама вона переховувала його вдома.

За версією міністра, жінка намагалася забрати з військової частини іншого чоловіка, який перебував там після самовільного залишення служби. Саме ця спроба, як стверджує Вигівський, стала одним із приводів для подальшого конфлікту.

Тим часом заступник голови СБУ Рудницький повідомив, що Служба безпеки встановила близько 100 людей, які брали участь у сутичках. Наразі правоохоронці проводять обшуки та вирішують питання про затримання фігурантів і повідомлення їм про підозри.

СБУ відкрила три кримінальні провадження – за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних сил України, поширення інформації про розташування Сил оборони та масових заворушень. Також затримали жінку, яка представлялася медикинею, та водія автомобіля швидкої допомоги.

Рудницький додав, що організатори, за даними СБУ, заздалегідь планували акцію, щоб використати військовослужбовця Національної гвардії та створити суспільний резонанс.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

Теги: МВС поліція Київщина протест

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