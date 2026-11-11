Відома українська ведуча потрапила у страшну ДТП: зірка чекає на операцію (фото)

Наталія Солоник отримала серйозні травми хребта внаслідок аварії

У неділю, 8 листопада, українська телеведуча телеканалу ТЕТ Наталія Солоник потрапила в аварію. Зірка вийшла на звʼязок з лікарні через декілька днів після ДТП та розповіла про свій стан. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку ведучої в Instagram.

ДТП сталася, коли ведуча поверталася вночі зі зйомок, вона перебувала на задньому сидінні та спала. «Прокинулася від відчуття, що машину починає сильно крутити. За секунду розумію, що ми вже неконтрольовано розвертаємося. Сильний удар. Спрацьовують подушки безпеки. Усе відбувалося за лічені секунди, але в той момент здавалося, що час просто зупинився», пригадала жінка.

Ведуча врятувалася, але отримала травми та нині перебуває у лікарні, готуючись до операції. Солоник зізналася, що досі не може оговтатися після аварії. «Купа синців, гулі на голові, але це все вже перевірили, і тут усе добре. Найнеприємніше перелом шийного відділу хребта між 4-м і 5-м хребцями зі зміщенням. Ця ділянка, зокрема, впливає на рухливість рук. Правою рукою рухаю, але поки це досить боляче. Тож сьогодні готуюсь до операції», – розповіла вона. Крім того, Наталія Солоник поділилася кадрами понівеченого автомобіля, в якій вона потрапила в ДТП.

Наталія Солоник зізналася, що день аварії міг бути останнім у її житті. «Дивлюсь на те, що залишилося від машини, і розумію, що цей день для мене міг стати останнім. Але, мабуть, у життя на мене ще є інші плани. За що я йому безмежно вдячна», – додала ведуча.

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