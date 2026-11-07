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Росія вдарила по енергооб'єкту на Київщині, запроваджено екстрені відключення

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія вдарила по енергооб'єкту на Київщині, запроваджено екстрені відключення
колаж: glavcom.ua

Компанія ДТЕК повідомила про значні руйнування енергетичної інфраструктури
 

У Київській області за командою «Укренерго» запроваджено екстрені відключення електроенергії. Під час таких обмежень погодинні графіки не діють. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Представники компанії зазначили, що екстрені відключення застосовують за розпорядженням «Укренерго». Про подальші зміни енергетики обіцяють інформувати споживачів через офіційні канали зв'язку.

Раніше команда ДТЕК повідомила, що вночі російські війська знову атакували один з енергетичних об'єктів компанії на Київщині. Унаслідок обстрілу частина Броварського району залишилася без світла.

«Руйнування значні. Відновлення потребуватиме часу», – йшлося у дописі.

Енергетики пояснили, що постійні повітряні тривоги та загроза повторних російських атак ускладнюють проведення ремонтних робіт. Аварійні бригади докладають усіх зусиль, аби якнайшвидше відновити електропостачання в оселях споживачів. 

Нагадаємо, російські війська під час масованої атаки на Україну 7 листопада завдали ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема підстанціях, які забезпечують зв'язок Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій із Києвом і центральними регіонами країни. 

Загалом ворог застосував 172 ударні безпілотники та 36 балістичних ракет. Усю балістику окупанти спрямували на Київ та Київську область. Основною ціллю атаки знову стала енергетична інфраструктура. У столиці виникла складна ситуація з електро-, водо- та теплопостачанням.

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Теги: Київ Київщина відключення відключення світла електроенергія

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