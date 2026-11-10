Смертельна аварія у Києві: BMW на швидкості врізався в дерево на Столичному шосе

Унаслідок отриманих травм водій загинув до приїзду медиків

Сьогодні вдень у Голосіївському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На Столичному шосе автомобіль BMW врізався в дерево, водій загинув на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Автівка врізалася у дерево фото: Національна поліція Укрвїни

Повідомлення про автопригоду надійшло до правоохоронців близько 14:30. За попередніми даними слідства, 35-річний керманич BMW не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та на швидкості зіткнувся з деревом.

Унаслідок отриманих травм водій загинув до приїзду медиків фото: Національна поліція України

Унаслідок отриманих травм водій загинув до приїзду медиків.

фото: Національна поліція України

Наразі на місці події працюють слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції та співробітники патрульної поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагічної аварії.

Нагадаємо, 1 листопада у селі Хотів Обухівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок наїзду автомобіля загинула пішохідка. Попередньо встановлено, що 36-річна водійка автомобіля Kia Cerato здійснила наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місці.

Раніше у Фастові Київської області внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла загинули двоє людей. Ще троє осіб отримали травми, серед них – двоє дітей. Удар був такої сили, що мотоцикл буквально влетів у салон легкового автомобіля. На місці події рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували тіла двох загиблих.