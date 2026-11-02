«Один із переламаним хребтом»: учасниця протесту показала відео з будинку під Києвом

Жінка заявила, що всередині будинку є люди з тяжкими травмами

Жінка в одязі парамедика заявила про людей із тяжкими травмами в Петропавлівській Борщагівці, однак з’ясувалося, що вона не є медиком

Одна з учасниць протесту в Петропавлівській Борщагівці оприлюднила відео, яке, за її словами, зняте всередині будинку, де перебувають військовослужбовці Національної гвардії України. Жінка заявила, що там є люди з тяжкими травмами, зокрема один чоловік із переламаним хребтом. Відповідне відео опубліковано в мережі, повідомляє «Главком».

На записі вона показує людей і розповідає про їхній стан. «Він тут зараз, він вмре, він просто вмре. Далі подивіться. Ось ця людина, ще одна, яка отут, бачите, ця знаходиться всередині, повністю побита. Друга з переламаним хребтом, третя не розмовляє взагалі», – говорить авторка відео.

Водночас, попри одяг парамедика, жінка не є медичним працівником. Як з’ясували ЗМІ, вона очолює правління громадської організації «Всеукраїнський альянс соціально-патріотичних проєктів та національного розвитку «Пліч-о-пліч», а також є керівницею і засновницею Святошинської районної у Києві федерації «Дзюдо та єдиноборств» і громадської організації «Міжнародна асоціація лікарів-ін’єкціоністів у галузі естетичної медицини». Крім того, вона керує ТОВ «Клініка «МОЛОДА-Я».

фото: скриншот сторінки

Раніше в соцмережах поширювали повідомлення про нібито захоплення близько 40 заручників у будинку в Петропавлівській Борщагівці. Поліція Київської області спростувала інформацію про незаконне утримання людей і загибель громадянина.

За офіційною інформацією правоохоронців, виклик надійшов від працівників приватної служби швидкої допомоги, які повідомили про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Поліцейські встановили, що подія відбувається біля приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії України.

У поліції також повідомили, що на місці працюють керівництво обласного управління Нацполіції та командування Нацгвардії. Обставини інциденту з’ясовуються.