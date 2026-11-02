Нічна атака дронів на Київщину: троє поранених, пошкоджено десятки будинків і магазин

Наслідки ворожої атаки на Київщину у ніч на 2 листопада

Найбільше руйнувань та пошкоджень зафіксовано в чотирьох районах області

Упродовж минулої доби російські війська завдали масованого удару безпілотниками по території Київської області. Унаслідок ворожої атаки поранення отримали троє цивільних мешканців, також фіксуються руйнування в кількох районах регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За даними поліції Київщини, найбільше руйнувань та пошкоджень зафіксовано в чотирьох районах області:

На Обухівщині пошкоджено автомобіль та чотири приватних будинки. Травмовано 34-річного чоловіка.

У Броварському районі пошкоджень зазнали вісім домоволодінь, гаражне приміщення, автомобіль та господарчі споруди. Постраждала 47-річна місцева жителька.

На Бориспільщині пошкоджено вісім будинків, автомобіль, магазин. У Білоцерківському районі постраждав 60-річний чоловік.

Унаслідок ворожої атаки поранення отримали троє цивільних мешканців фото: поліція Київщини

На місцях влучань та падіння уламків працюють слідчо-оперативні групи поліції, які фіксують наслідки обстрілів та збирають докази чергових воєнних злочинів РФ.

На місцях влучань та падіння уламків працюють слідчо-оперативні групи поліції фото: поліція Київщини

Правоохоронці вкотре закликають жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, негайно прямувати в укриття під час небезпеки та не торкатися уламків збитих БПЛА, повідомляючи про їх виявлення на спецлінію 102.

Нагадаємо, на Вінниччині внаслідок російської атаки по Козятинській громаді шестеро людей отримали поранення, серед них четверо дітей. Двоє людей загинули – 13-річна дівчинка та жінка. Серед шістьох госпіталізованих – троє п'ятирічних дітей та 16-річний хлопець. Одна з п'ятирічних дівчат перебуває у важкому стані, ще троє дітей отримали травми середньої тяжкості.