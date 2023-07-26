На Київщині чути вибухи

Повідомляється про активність чотирьох бортів МіГ-31К

Під час повітряної тривоги 26 липня на Київщині пролунали вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали.

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За попередніми даними, працюють українські системи ППО. Раніше повідомлялося, що на Київ рухаються ракети «Кинджал».

Нагадаємо, в Україні наразі триває повітряна тривога. Повідомляється про активність чотирьох бортів МіГ-31К.

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Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.