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На Київщині чути вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
На Київщині чути вибухи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повідомляється про активність чотирьох бортів МіГ-31К

Під час повітряної тривоги 26 липня на Київщині пролунали вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали.

За попередніми даними, працюють українські системи ППО. Раніше повідомлялося, що на Київ рухаються ракети «Кинджал».

Нагадаємо, в Україні наразі триває повітряна тривога. Повідомляється про активність чотирьох бортів МіГ-31К.

Триває 518-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. 

Теги: вибух Київщина

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