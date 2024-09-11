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На Київщині працює ППО: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На Київщині працює ППО: деталі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога була оголошена о 02:02

На Київщині працють сили ППО. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що в області зафіксовано рух ворожих БпЛА.

«У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в області була оголошена о 02:02.

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

На Київщині працює ППО: деталі фото 1
скриншот: alerts.in.ua

Нагадаємо, минулої ночі в передмісті Києва тривала бойова робота протиповітряної оборони по російських ударних дронах. 

Також минулої ночі ночі на Черкащині о 03:15 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. У Повітряних силах попереджали про загрозу кількох груп ударних БпЛА.

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Теги: безпілотник системи ППО тривога робота

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