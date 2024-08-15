Масштабна повітряна тривога тривала п'ятнадцять хвилин

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 19:33 була оголошена повітряна тривога. За повідомленням моніторингових телеграм-каналів існує загроза балістики. Станом на 19:46 тривогу скасовано.

Наразі мапа тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні вдень 15 серпня під час оголошення повітряної тривоги у Сумах пролунав вибух. У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.