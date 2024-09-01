Росія атакувала Україну «Іскандером» і «Шахедами»: що було під ударом

Окупанти випустили по Україні одинадцять ударних БпЛА типу Shahed-131/136

Українські військові збили вісім ворожих дронів

У ніч на 1 вересня ворог атакував Україну балістикою та ударними дронами. Під прицілом було українське зерно та логістика аграрного сектору. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«У ніч на 1 вересня противник застосував балістичну ракету «Іскандер-М» із Курської області та одинадцять ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда – Крим», – ідеться в повідомленні.

Цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.

«У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито вісім ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей», – відзвітували захисники.

інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що в ніч на 1 вересня російські області зазнали рекордної атаки БпЛА. Міноборони РФ стверджує, що збила 158 безпілотників.

Зокрема, один із безпілотників атакував місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що атаковано Каширську районну електростанцію. Також у Москві після атаки дронів виникла пожежа на нафтопереробному заводі. Російська сторона стверджує, що падіння збитого дрона призвело до займання і пошкодило окреме технічне приміщення Московського НПЗ.

Окрім цього, безпілотники атакували Тверську область Росії. Під атакою опинилася Конаківська електростанція. За словами місцевих жителів, атака розпочалася близько 3:30 ночі. Було зафіксовано п'ять-шість безпілотників. На станції спалахнула пожежа.