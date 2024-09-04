Де Путін бере вчителів для таємних синів: розслідування

Вчителі таємних синів диктатора отримують 7700€ на місяць та подорожують із ними країною

Російський диктатор Володимир Путін має двох малолітніх синів – Івана та Володимира – від колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої. Пошуком вчителів для дітей займаються спеціальні менеджери, а перевага надається для іноземців «із дружніх для РФ країн». Про це йдеться в розслідуванні центру «Досьє».

Зазначається, що потрапити до Путіна «можна буквально з вулиці»: вакансії для викладачів часто є у відкритому доступі на сайті агентства English Nanny.

Так, на початку 2024 року у сім'ю шукали вчителів англійської мови з проживанням для двох хлопчиків – чотирьох та восьми років. Робота – п'ять днів на тиждень, загалом 60 годин. До обов'язків входить «навчання іншим предметам» та супровід у поїздках. Зарплата – 7700€ на місяць.

Від звичайних повідомлень про найм це оголошення відрізняє зарплата, примітка, що «сім'я живе в ізоляції», а також:

перевага надається кандидатам з паспортом ПАР;

потенційний співробітник має бути готовим пройти медичні тести протягом перших двох тижнів роботи;

покидати територію, де мешкає сім'я, заборонено.

Оголошення про найм вчителя англійської мови для дітей Володимира Путіна фото: Центр «Досьє» / englishnanny.org

У сім'ю постійно потрібні нові вчителі, плинність кадрів пов'язана з тим, що порозумітися з сім'єю не так просто, йдеться у статті.

Зазначається, що у сім'ї встигло попрацювати чимало гувернерів, і нових кандидатів шукати все складніше, так що вчителів англійської зараз набирають із різних англомовних країн, у тому числі з ПАР. Ще одна причина такого вибору – геополітична, каже співрозмовник «Досьє» з обслуговуючого персоналу: до іноземців насторожене ставлення, а ПАР сприймається як дружня для Росії країна.

Головний етап відбору – співбесіда з відеозв'язку з помічником сім'ї. Після цього – ретельний медичний огляд і два тижні карантину, який проходить на курорті в Ленінградській області або відразу в резиденціях Путіна на Валдаї або в Сочі.

Нагадаємо, існування двох синів Путіна розслідувачам підтвердила людина, яка працює в одній із резиденцій диктатора. Джерело також розповіло подробиці життя дітей.

Старший син, Іван, народився у 2015 році у Швейцарії. Молодший, Володимир, у 2019 році в Москві. Про це раніше також повідомляла швейцарська газета Sonntags Zeitung.

До слова, нещодавно російський диктатор Путін визнав, що з Китаєм його пов'язує настільки «міцна дружба», що навіть його онуки вільно розмовляють китайською мовою.