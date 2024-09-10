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На Черкащині пролунали вибухи (оновлено)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На Черкащині пролунали вибухи (оновлено)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряна тривога була оголошена о 01:38

На Черкащині о 03:15 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У Повітряних силах попереджали про загрозу кількох груп ударних БпЛА.

Згодом, о 03:22 стало відомо про повторні вибухи. Також вибухи прогриміли о 03:38.

Голова ОВА Ігор Табурець повідомив у Telegram: «Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА». 

Повітряна тривога на Черкащині триває з 01:38.

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

На Черкащині пролунали вибухи (оновлено) фото 1
скриншот: alerts.in.ua

До слова, у російському місті Брянськ в ніч проти 10 вересня пролунала серія вибухів.  Повідомляється, що над містом та областю зафіксована велика кількість безпілотників.

До слова, Росія «цинічною розвідкою боєм» намагається визначити «стратегічну цінність» НАТО, порушуючи повітряний простір країн-членів альянсу своїми БПЛА. Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Добре відомо (навіть росіянам), де сьогодні проходять географічні кордони НАТО. Але ніхто не знає, де у НАТО... межа терпіння. Коли теоретично найпотужніший військовий альянс в історії на практиці буде готовий захищати свої кордони? Цю інформацію про стратегічну цінність росіяни набувають традиційним для себе способом – цинічною розвідкою боєм», – зазначив він.

За словами Подоляка, останніми такими запусками Росія отримала «чіткий результат».

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Теги: вибух Черкащина тривога

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