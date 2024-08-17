Повітряна тривога через загрозу балістики тривала пів години

Мешканцям «почервонілих» областей слід було перебувати в укриттях

О 13:00 в Києві та області залунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека охопила східні, північні й центральні регіони. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного удару.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття», – йшлося в повідомленні.

О 13:30 – відбій тривоги через загрозу балістики.

Мапа тривог станом на 13:01 мала такий вигляд:

Нагадаємо, що вранці 17 серпня під час оголошеної повітряної тривоги у Сумах пролунав потужний вибух. Є влучання в районі проспекту Свободи. Унаслідок цієї атаки постраждали двоє осіб.

Крім того, минулої доби російські загарбники вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в Херсонській області. Крім того, окупанти обстріляли заклади освіти та будинки. Шестеро людей дістали поранення, серед них – одна дитина.

Також повідомлялося, що в ніч на 17 серпня, а також вранці армія РФ атакувала Київську область безпілотниками, спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.