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Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року
Окупанти, без успіху, провели штурм наших позицій на Оріхівському напрямку, поблизу Малих Щербаків. Отримали гідну відсіч
фото: Reuters

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках

За 10 вересня противник завдав по території України 49 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 67 КАБ), використав для ураження 526 дронів-камікадзе. Здійснив більше 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

На даний час відбулося 112 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Торецькому напрямках. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. Триває бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року фото 2
скриншот: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

Противник протягом дня 13 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки. Десять атак відбито Силами оборони. Бої продовжуються в районі Лозової.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року фото 3
скриншот: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 19 разів в районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського. Досі точиться два боєзіткнення, решту атак наші воїни зупинили.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року фото 4
скриншот: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

Ворог дев’ять разів протягом дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського, Григорівки та Спірного.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року фото 5
скриншот: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Активність окупантів вилилась в три бойових зіткнення. Всі атаки поблизу Іванівського та Калинівки захлинулись. Загарбники зазнали втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року фото 6
скриншот: deepstatemap.live

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали дев’ять атак противника поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року фото 7
скриншот: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

Ворог 27 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби, окупанти в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки 25 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають.

Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 300 окупантів, 124 з них – безповоротно. Знищено шість артсистем, одну бойову броньовану машину та три автомобіля, також пошкоджено чотири автомобіля окупантів та 13 артилерійських систем.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року фото 8
скриншот: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

Ворог 22 рази атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Георгіївки, Українська та Красногорівки, де наші захисники відбили 18 атак, чотири боєзіткнення триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року фото 9
скриншот: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

Наші війська відбивають атаку противника поблизу Вугледара.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року фото 10
скриншот: deepstatemap.live

На Оріхівському напрямку

Окупанти, без успіху, провели штурм наших позицій на Оріхівському напрямку, поблизу Малих Щербаків. Отримали гідну відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року фото 11
скриншот: deepstatemap.live

На Придніпровському напрямку

Сім невдалих спроб штурмувати позиції українських воїнів здійснено агресором протягом дня.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року фото 12
скриншот: deepstatemap.live

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які рішуче знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 931-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія війна Генштаб ворог

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2024 року
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