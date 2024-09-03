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У багатоповерхівці пошкоджено покрівлю: стали відомі наслідки обстрілу Київщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У багатоповерхівці пошкоджено покрівлю: стали відомі наслідки обстрілу Київщини
фото: з відкритих джерел

У регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі

У ніч на 3 вересня війська РФ знову атакували Київську область за допомогою ударних дронів. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко у телеграм-каналі.

За його словами, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. 

«Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах сталася пожежа лісової підстилки. В одній із житлових багатоповерхівок є незначне пошкодження покрівлі», – уточнив Кравченко.

Наразі оперативні групи продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, загалом над Україною було знищено 27 із 35 «Шахедів» шість – локаційно втрачені. Також кілька «Шахедів» збили над Черніговом. 

Нагадаємо, під час вчорашньої атаки на Київ пошкоджень зазнала станція метро «Святошин». Попри  це, вона працювала у звичному режимі.

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Теги: обстріл системи ППО Київщина

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