У багатоповерхівці пошкоджено покрівлю: стали відомі наслідки обстрілу Київщини

У регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі

У ніч на 3 вересня війська РФ знову атакували Київську область за допомогою ударних дронів. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко у телеграм-каналі.

За його словами, в регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.

«Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах сталася пожежа лісової підстилки. В одній із житлових багатоповерхівок є незначне пошкодження покрівлі», – уточнив Кравченко.

Наразі оперативні групи продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, загалом над Україною було знищено 27 із 35 «Шахедів» шість – локаційно втрачені. Також кілька «Шахедів» збили над Черніговом.

Нагадаємо, під час вчорашньої атаки на Київ пошкоджень зазнала станція метро «Святошин». Попри це, вона працювала у звичному режимі.