Окупанти у Маріуполі кинули гранату в подвір'я чоловіка через зауваження: є поранені

Маріуполець зробив зауваження загарбникам, а ті вирішили помститися

У тимчасово окупованому Маріуполі чоловік зробив зауваження п'яним російським загарбникам. У відповідь військові злочинці кинули гранату на його подвір'я. В результаті двоє мирних жителів отримали поранення. Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, вибух стався 23 липня близько 20:15 в районі вулиці Гранітної. Андрющенко розповів, що кілька п'яних військових, які були одягнені у форму так званої «ДНР», голосно гуляли.

Через це маріуполець вирішив зробити зауваження загарбникам. Реакцією на слова чоловіка стала кинута у двір граната.

«Декілька п'яних військових окупантів (за формою з «ДНР війська») голосно гуляли. Місцевий житель зробив зауваження. У відповідь окупанти кинули гранату в його двір. Двоє цивільних поранені, один у важкому стані», – написав радник мера.

Також він наголосив, що окупанти продовжують безкарно вбивати мешканців Маріуполя заради розваги.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду. За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміття маріупольців карають громадськими роботами.

Крім цього, російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Медики не виключають, що у місті може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему.