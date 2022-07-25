Влада Києва роздаватиме безкоштовні продукти у разі бойових дій в місті

Столична влада затвердила порядок видачі продуктів

Якщо у Києві вестимуться активні бойові дії, жителі зможуть отримати продукти безкоштовно. Про це стало відомо з розпорядження Київської міської військової адміністрації №583.

Столична влада затвердила порядок видачі продуктів.

Зробити це можна буде на підставі письмової заяви особи або її представника та пред'явивши в центрах надання адміністративних послуг документи, а саме:

паспорт громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства - документ, що засвідчує особу та підтверджує спеціальний статус),

ідентифікаційний код,

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Крім того, уповноважена особа також надає документ, що підтверджує її дії.

Зазначається, що безкоштовну видачу товарів тривалого зберігання здійснюватимуть на підставі виданого за заявою талона.

Як повідомлялося, розпочалися роботи з відновлення підірваної раніше дамби в районі с. Демидів у Київській області.

Також комунальники Києва розробили корисну послугу: деталі.