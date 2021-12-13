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    Під Києвом молодик через ревнощі потрощив битою авто суперника (фото)

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    Лиходій побив усі вікна автомобіля - Під Києвом молодик через ревнощі потрощив битою авто суперника (фото)
    Лиходій побив усі вікна автомобіля
    фото: Нацполіція

    Чоловік приревнував власника автівки до своєї дівчини

    Поліція Обухова встановлює обставини, за яких чоловік завдав шкоди автомобілю свого знайомого. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    11 грудня близько 5 години ранку до чергової частини Обухівського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що двоє чоловіків б’ють битою вікна його автомобіля Hyundai Accent біля будинку. Після скоєного лиходії попрямували до зупинки громадського автотранспорту.

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    Під Києвом молодик через ревнощі потрощив битою авто суперника (фото)
    Під Києвом молодик через ревнощі потрощив битою авто суперника (фото)
    Під Києвом молодик через ревнощі потрощив битою авто суперника (фото)
    Під Києвом молодик через ревнощі потрощив битою авто суперника (фото)

    Як стало відомо, 30-річний чоловік приревнував власника автівки до своєї дівчини та вирішив помститися супернику.

    Наразі поліцейські встановлюють місцезнаходження 30-річного чоловіка та обставини події для надання подальшої правової кваліфікації.

    До слова, нещодавно у селі Зіркачі Обухівського району місцевий мешканець забив до смерті сусіда під час розпивання з ним алкогольних напоїв.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина автомобіль
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    Під Києвом молодик через ревнощі потрощив битою авто суперника (фото)