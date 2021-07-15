На Київщині ревнивець побив колишню кохану та порізав ножем товариша (фото)

Зловмисник знаходиться під цілодобовим домашнім арештом

Поліцейські Обухівщини повідомили про підозру чоловіку, який через ревнощі побив колишню кохану та свого товариша. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, до оселі 35-річного мешканця села Підгірці завітала знайома. Вони відпочивали, однак через деякий час до будинку навідався колишній співмешканець гості. 32-річний чоловік приревнував жінку до свого товариша.

Між присутніми виникла сварка, яка переросла у бійку. Ревнивець взяв до рук скляну пляшку та завдав численні удари по тілу колишньої коханої. Після цього чоловік накинувся з ножем на свого знайомого, завдавши йому множинні поранення голови, тулуба та верхніх кінцівок. Потім нападник заволодів мобільним телефоном жінки та зник із місця злочину.

Правоохоронці розшукали зловмисника «за гарячим слідом» та доставили до управління поліції. Встановлено, що чоловік вже був судимий за вчинення крадіжок.

Всі речові докази вилучено та направлено на експертизу.

Слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Слідство триває.

Як повідомлялося, у Вишгородському районі Київщини чоловік убив гантеллю свою матір і намагався покінчити життя самогубством.