Кияни знайшли на вулиці зарізаного іноземця

Людину в калюжі крові на тротуарі помітили перехожі

У Києві перехожі виявили тіло іноземця з ножовими пораненнями. Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як стало відомо, в поліцію Києва від перехожих надійшло повідомлення про те, що на вулиці Теодора Драйзера лежить чоловік з пораненнями. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, кінологи та бригада швидкої медичної допомоги

«Прибувши на місце правоохоронці виявили тіло чоловіка із ножовими пораненнями грудей. Попередньо встановлено, що померлий – уродженець іншої держави, 1969 року народження. Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Правоохоронці проводять необхідні слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення всіх обставин даної події.

Як повідомляє громадська організація «Автопатруль Майдан», труп виявили біля ресторану «Водолій», який «різко перестав працювати». Також зазначається, що у закладі були вимкнені камери спостереження. Можливо, що вбитий чоловік відпочивав у ресторані.

Нагадаємо, у Херсонській області повідомили про підозру 50-річній жительці села Великі Копані за фактом умисного вбивства співмешканця, вчиненого з особливою жорстокістю. За даними слідства, під час застілля між співмешканцями виник конфлікт. Підозрювана накинулась із ножем на 38-річного чоловіка і завдала йому понад 100 ударів у тулуб і голову.

Наприкінці грудня повідомлялося, що таксист-іноземець із другом вбили лікаря і викинули в лісі під Києвом.

Також у грудні у Києві посеред вулиці вбили чоловіка, який заступився за жінку.