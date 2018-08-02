На Київщині шахрайка, представляючись юристом, ошукала людей на півмільйона



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Виявлено 60 випадків шахрайського заволодіння коштами громадян

У Київській області судитимуть шахрайку, яка ошукала громадян майже на 500 тисяч гривень, представляючись досвідченим юристом і обіцяючи надати висококваліфіковану правову допомогу. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київщини.

Білоцерківською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно 43-річної жінки у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, починаючи з 2011 року жителька Білоцерківського району, будучи підприємцем, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, пропонувала громадянам свої послуги з надання правової допомоги, представляючись досвідченим юристом, який має досвід правозастосовної діяльності. Після отримання грошових коштів зловмисниця уникала громадян, які зверталися до неї по допомогу.

Так, виявлено 60 випадків шахрайського заволодіння коштами громадян.

Своїми злочинними діями зловмисниця завдала майнової шкоди потерпілим майже на 500 тисяч гривень.

Обвинуваченій загрожує покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від 1 до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років.