Подвійне вбивство на Київщині: поліція затримала підозрюваного (відео)

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення

Причиною розправи став словесний конфлікт, кажуть у поліції

Правоохоронці затримали підозрюваного у подвійному вбивстві подружжя, тіла яких знайшли у Київській області. Ним виявився 52-річний житель Василькова.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

«Поліція затримала 52-річного жителя Василькова в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, між нападником та підприємцем з Волині (загиблим) трапився словесний конфлікт, після чого чоловік наніс опоненту багаточисленні удари молотком. Після скоєного зловмисник кілька разів вдарив ножем дружину підприємця, внаслідок чого жінка загинула.

«З понівеченими тілами подружжя кат їхав містом, а потім покинув фургон неподалік від центру Василькова. Цю чорну автівку ми оглядали вчора ввечері, коли прибули на місце події», –розповіли у поліції.

Вказано, що зловмисник намагався приховати сліди злочину.

«Він поклав тіла підприємців у фургон і відвіз на одну із вулиць Василькова, де і покинув», – додають у відомстві.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, вчора ввечері 29 січня у Київській області виявили чорний фургон з тілами двох підприємців – подружжя з Волині.

Додамо, сімейна пара займалася бізнесом, За попередніми даними, вони приїхали з Волинської області і торгували пиломатеріалами.