На Київщині затримали чоловіка, який вдарив поліцейського в залі суду



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Чоловік накинувся на працівника поліції і вдарив його кулаком в обличчя

Зараз чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.

40-річний житель села Нові Петрівці, Київської області накинувся на працівника поліції під час очікування розгляду адміністративної справи про вчинення ним насильства в сім'ї.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

За даними правоохоронців, від чоловіка страждає вся його сім'я у зв'язку з чим його родичка звернулася в поліцію зі скаргою.

Дільничний офіцер Вишгородського відділу поліції склав стосовно жителя протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 КУпАП та направив його до суду для прийняття рішення.

У поліції заявили, що коли суд призначив розгляд справи про адміністративне правопорушення, поліцейський доставив зловмисника для участі в судовому засіданні. Однак там чоловік несподівано накинувся на працівника поліції і вдарив його кулаком в обличчя.

Нападник був затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.