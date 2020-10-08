На Київщині затримали чоловіка, який вдарив поліцейського в залі суду
Зараз чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.
40-річний житель села Нові Петрівці, Київської області накинувся на працівника поліції під час очікування розгляду адміністративної справи про вчинення ним насильства в сім'ї.
Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.
За даними правоохоронців, від чоловіка страждає вся його сім'я у зв'язку з чим його родичка звернулася в поліцію зі скаргою.
Дільничний офіцер Вишгородського відділу поліції склав стосовно жителя протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 КУпАП та направив його до суду для прийняття рішення.
У поліції заявили, що коли суд призначив розгляд справи про адміністративне правопорушення, поліцейський доставив зловмисника для участі в судовому засіданні. Однак там чоловік несподівано накинувся на працівника поліції і вдарив його кулаком в обличчя.
Нападник був затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання.