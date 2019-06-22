У Маріуполі засудили інформатора бойовиків «ДНР»



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Чоловік з листопада 2014 року по січень 2015 року збирав інформацію про дислокацію, чисельність, маршрути пересування військових та їхньої техніки на Донеччині

На Донеччині за матеріалами Служби безпеки України до дев’яти років позбавлення волі засуджено інформатора терористичної організації «ДНР». Про це повідомили у прес-центрі штабу Об’єднаних сил.

Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Маріуполя з листопада 2014 року по січень 2015 року за вказівкою бойовиків збирав інформацію про дислокації, чисельність, маршрути пересування військовослужбовців та військової техніки українських підрозділів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області.

Отримані дані він передавав за допомогою мобільного телефону двом представникам терористичної організації «ДНР».

Зловмисника затримали у січні 2015 року.

Приморський районний суд Маріуполя визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та засудив до дев’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялось, збройні формування Російської Федерації дев’ять разів порушили режим припинення вогню з початку доби, 22 червня, станом на 12 годину.

За наявною інформацією, від початку поточної доби один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення і наразі перебуває у медичному закладі. Стан здоров’я пораненого – задовільний.