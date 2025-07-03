На Вишгородщині планується запровадити туристичний збір: хто й скільки платитиме

Готель у Вищгороді. Податок сплачуватиметься авансом перед поселенням у житло

У разі ухвалення рішення, чинне нині положення про туристичний збір від 2021 року втратить силу

У Вишгородській громаді планують запровадити туристичний збір з 1 січня 2026 року. Він стосуватиметься з українських та іноземних мандрівників, які тимчасово розміщуються у готелях, хостелах, пансіонатах чи орендованому житлі на території громади. Передбачається, що надходження від збору підуть до місцевого бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на проєкт рішення Вишгородської міської ради №58 від 26 червня 2025 року.

«Встановити ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи… у розмірі 0,5 відсотка для внутрішнього туризму та 3 відсотків для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати», – йдеться у проєкті рішення.

Як зазначено в документі, податок сплачуватиметься авансом перед поселенням у житло. Його справляння здійснюватимуть готелі, хостели, бази відпочинку, а також фізичні особи й організації, які здають житло подобово. Звільнятимуться від збору, зокрема, місцеві жителі, особи з інвалідністю, учасники бойових дій, діти до 18 років, переселенці та особи, що прибули на лікування за путівками.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Вишгородська міська територіальна громада у Вишгородському районі Київської області

місто районного значення Вишгород у складі Вишгородської міської територіальної громади у Вишгородському районі Київської області

село Осещина у складі Вишгородської міської територіальної громади у Вишгородському районі Київської області

село Хотянівка у складі Вишгородської міської територіальної громади у Вишгородському районі Київської області

Контроль за правильністю справляння туристичного збору покладено на податкову службу. У разі ухвалення рішення, чинне нині положення про туристичний збір від 2021 року втратить силу.

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