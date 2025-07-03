Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Вишгородщині планується запровадити туристичний збір: хто й скільки платитиме

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Вишгородщині планується запровадити туристичний збір: хто й скільки платитиме
Готель у Вищгороді. Податок сплачуватиметься авансом перед поселенням у житло
фото з відкритих джерел

У разі ухвалення рішення, чинне нині положення про туристичний збір від 2021 року втратить силу

У Вишгородській громаді планують запровадити туристичний збір з 1 січня 2026 року. Він стосуватиметься з українських та іноземних мандрівників, які тимчасово розміщуються у готелях, хостелах, пансіонатах чи орендованому житлі на території громади. Передбачається, що надходження від збору підуть до місцевого бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на проєкт рішення Вишгородської міської ради №58 від 26 червня 2025 року.

«Встановити ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи… у розмірі 0,5 відсотка для внутрішнього туризму та 3 відсотків для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати», – йдеться у проєкті рішення.

Як зазначено в документі, податок сплачуватиметься авансом перед поселенням у житло. Його справляння здійснюватимуть готелі, хостели, бази відпочинку, а також фізичні особи й організації, які здають житло подобово. Звільнятимуться від збору, зокрема, місцеві жителі, особи з інвалідністю, учасники бойових дій, діти до 18 років, переселенці та особи, що прибули на лікування за путівками.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території  територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

  •  Вишгородська  міська територіальна громада у Вишгородському районі  Київської області
  • місто районного значення Вишгород у складі Вишгородської міської територіальної громади у Вишгородському районі  Київської області
  • село Осещина у складі Вишгородської міської територіальної громади у Вишгородському районі  Київської області 
  • село Хотянівка у складі Вишгородської міської територіальної громади у Вишгородському районі  Київської області

Контроль за правильністю справляння туристичного збору покладено на податкову службу. У разі ухвалення рішення, чинне нині положення про туристичний збір від 2021 року втратить силу.

Нагадаємо, багато популярних туристичних напрямів запроваджують різні податки для мандрівників – як загальнодержавні, так і локальні, що діють у конкретних містах або регіонах. Італія, як одна з найбільш переповнених туристами країн, особливо активно впроваджує таку додаткову плату. 

До слова, за результатами останніх досліджень лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб, лише у Деснянському районі вода на міських пляжах відповідає санітарним нормам.

Читайте також:

Теги: Київщина житло громада податки відпочинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенат США ухвалив масштабний законопроєкт Трампа про податки
Сенат США ухвалив масштабний законопроєкт Трампа про податки
1 липня, 20:17
Заходи спрямовані на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям в електромережах
На Київщині плануються відключення електроенергії: дата та адреси
1 липня, 17:56
Київ атакують ворожі дрони
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
29 червня, 00:45
23 червня РФ вдарила по Києву
Щомісячна допомога киянам, чиє житло постраждало від обстрілів: як подати заяву
27 червня, 13:08
За скоєне чиновниці загрожує до п'яти років позбавлення волі
Скандал у Держпродспоживслужбі: колишня чиновниця підозрюється у продажі держмайна за безцінь
25 червня, 16:31
Неподання звітів не повʼязане з повномасштабною війною
Названо області, де громадські організації найчастіше ухиляються від фінзвітності
18 червня, 09:32
Дрони атакували Київщину
Атака дронів на Київщину: є поранений
16 червня, 01:56
У Сквирі чоловік підірвав гранату посеред вулиці, поранено трьох людей
У Сквирі чоловік підірвав гранату посеред вулиці, поранено трьох людей
5 червня, 08:33
Маск пішов з Білого дому, але продовжує бути близьким до Трампа
Які стосунки зараз у Трампа і Маска: аналіз Axios
4 червня, 08:56

Новини

У Києві поліція кілька годин утримувала журналіста, який вів фотозйомку: деталі інциденту
У Києві поліція кілька годин утримувала журналіста, який вів фотозйомку: деталі інциденту
На Вишгородщині планується запровадити туристичний збір: хто й скільки платитиме
На Вишгородщині планується запровадити туристичний збір: хто й скільки платитиме
Велосипедист, який стріляв по автівці жінки з дитиною, отримав підозру
Велосипедист, який стріляв по автівці жінки з дитиною, отримав підозру
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала двадцять хвилин
Кличко відповів на петицію про звільнення чиновників, які святкували у день жалоби
Кличко відповів на петицію про звільнення чиновників, які святкували у день жалоби
Названо район Києва, у якому обстрілами пошкоджено понад 10% житлового фонду
Названо район Києва, у якому обстрілами пошкоджено понад 10% житлового фонду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 липня 2025
88K
Призупинення американської допомоги. Єрмак звернувся до українців
83K
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій відреагував на указ про позбавлення громадянства
35K
СБУ допомагає митрополиту у Києві Онуфрію Березовському реалізувати його давню мрію
26K
Соратник Онуфрія, що залишився без громадянства, російською звернувся до прихильників УПЦ МП

Новини

3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua