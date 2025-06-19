Найкращі пляжі Європи у 2025 році: у лідерах неочікувана країна
Експерти Lonely Planet склали новий рейтинг найкращих пляжів, і неочікувано на першому місці опинилась Норвегія
У багатьох туристів пляжний відпочинок в Європі асоціюється виключно з південними напрямками, такими як Греція, Італія, Іспанія, Португалія чи Хорватія. Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet запевняють, що добре відпочити на пляжі влітку можна і у північних європейських країнах. Про це пише «Главком».
У своєму свіжому рейтингу найкращих пляжів Європи команда видання поставила на перше місце пляж Хаукланду на Лофотенських островах у холодній Норвегії.
«Лофотенські острови, що піднімаються з Норвезького моря, немов хребет дракона, біля північно-західного узбережжя Норвегії пропонують арктичну мрію – чи то у нескінченному світлі опівнічного сонця, чи то під танцюючим північним сяйвом у зимовий сніг. Пляж Хаукланд – це щось неймовірне, з гострими гранітними вершинами, що височіють над кремовим піском і сапфіровим морем. Вода холодна, температура ніколи не перевищує 15°C», – йдеться на сайті Lonely Planet.
Другий рядок у рейтингу дістався пляжу Кала Голорітце на італійському острові Сардинія, а третє – Західному пляжу на шотландському острові Бернерей. «Мало які пляжі змушують вас так голосно кричати від захоплення, як величний Кала Голоріце з його білосніжною галькою, і морем найчистішого аквамаринового і блакитного кольору», – свідчать експерти.
Загалом список 20 найкращих пляжів Європи у 2025 році такий:
- Пляж Хаукланд, Лофотенські острови, Норвегія.
- Кала Голорітце, острів Сардинія, Італія.
- Західний пляж, Бернерей, Шотландія.
- Пляж Паломбаджа, Корсика, Франція.
- Пляж Ільєтас, острів Форментера, Іспанія.
- Затока Барафундл, Пембрукшир, Уельс.
- Пляж Арріфана, Алгарве, Португалія.
- Кала Макарелла, острів Менорка, Іспанія.
- Пляж Навайо, Закінф, Греція.
- Пляж Кол-Байкс, острів Майорка, Іспанія.
- Острів Поркероль, Лазурний Берег, Франція.
- Раудасандур (Червоний пляж), Острів Вестфірдір, Ісландія.
- Прая як Катедрайс, Галісія, Іспанія.
- Свєті-Стефан, Чорногорія.
- Пляж Лара, Кіпр.
- Златні Рат, острів Брач, Хорватія.
- Пляж Дуеодде, Борнхольм острів, Данія.
- Бухта Кім, графство Мейо, Ірландія.
- Пляж Міртос, острів Кефалінія, Греція.
- Пляж Конільї, острів Сицилія, Італія.
Нагадаємо, місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону. На піску була виявлена загадкова речовина.
До слова, названо найтепліший пляж Туреччини, який найчастіше обирають європейці. На мальовничому узбережжі Середземного моря розкинувся пляж Коньяалти – справжня перлина турецької Рів'єри, яка приваблює мандрівників з усього європейського континенту.
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