Найкращі пляжі Європи у 2025 році: у лідерах неочікувана країна

Експерти Lonely Planet склали новий рейтинг найкращих пляжів, і неочікувано на першому місці опинилась Норвегія

У багатьох туристів пляжний відпочинок в Європі асоціюється виключно з південними напрямками, такими як Греція, Італія, Іспанія, Португалія чи Хорватія. Експерти найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet запевняють, що добре відпочити на пляжі влітку можна і у північних європейських країнах. Про це пише «Главком».

У своєму свіжому рейтингу найкращих пляжів Європи команда видання поставила на перше місце пляж Хаукланду на Лофотенських островах у холодній Норвегії.

«Лофотенські острови, що піднімаються з Норвезького моря, немов хребет дракона, біля північно-західного узбережжя Норвегії пропонують арктичну мрію – чи то у нескінченному світлі опівнічного сонця, чи то під танцюючим північним сяйвом у зимовий сніг. Пляж Хаукланд – це щось неймовірне, з гострими гранітними вершинами, що височіють над кремовим піском і сапфіровим морем. Вода холодна, температура ніколи не перевищує 15°C», – йдеться на сайті Lonely Planet.

Другий рядок у рейтингу дістався пляжу Кала Голорітце на італійському острові Сардинія, а третє – Західному пляжу на шотландському острові Бернерей. «Мало які пляжі змушують вас так голосно кричати від захоплення, як величний Кала Голоріце з його білосніжною галькою, і морем найчистішого аквамаринового і блакитного кольору», – свідчать експерти.

Загалом список 20 найкращих пляжів Європи у 2025 році такий:

Пляж Хаукланд, Лофотенські острови, Норвегія. Кала Голорітце, острів Сардинія, Італія. Західний пляж, Бернерей, Шотландія. Пляж Паломбаджа, Корсика, Франція. Пляж Ільєтас, острів Форментера, Іспанія. Затока Барафундл, Пембрукшир, Уельс. Пляж Арріфана, Алгарве, Португалія. Кала Макарелла, острів Менорка, Іспанія. Пляж Навайо, Закінф, Греція. Пляж Кол-Байкс, острів Майорка, Іспанія. Острів Поркероль, Лазурний Берег, Франція. Раудасандур (Червоний пляж), Острів Вестфірдір, Ісландія. Прая як Катедрайс, Галісія, Іспанія. Свєті-Стефан, Чорногорія. Пляж Лара, Кіпр. Златні Рат, острів Брач, Хорватія. Пляж Дуеодде, Борнхольм острів, Данія. Бухта Кім, графство Мейо, Ірландія. Пляж Міртос, острів Кефалінія, Греція. Пляж Конільї, острів Сицилія, Італія.

Нагадаємо, місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону. На піску була виявлена загадкова речовина.

До слова, названо найтепліший пляж Туреччини, який найчастіше обирають європейці. На мальовничому узбережжі Середземного моря розкинувся пляж Коньяалти – справжня перлина турецької Рів'єри, яка приваблює мандрівників з усього європейського континенту.