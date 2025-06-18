Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Моніторинг МОЗ: частина українських пляжів небезпечна для купання

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Крім бактеріологічних показників, МОЗ також дослідили воду на хімічні показники
фото з відкритих джерел

Кожна восьма проба води з пляжів України не відповідає нормам: загроза кишкових інфекцій

Свіжі дані моніторингу якості води в офіційних пляжних зонах України свідчать про проблему: значна частина проб не відповідає санітарним нормам. За період з 6 по 12 червня 2025 року, з 172 відібраних проб води, 21 проба (12,2%) виявилася забрудненою лактозопозитивними кишковими паличками (ЛКП), що може спричинити серйозні кишкові інфекції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОЗ.

За даними фахівців лабораторій регіональних центрів контролю та профілактики хвороб, виявлення ЛКП у воді вказує на її забруднення фекаліями, що створює ризик для здоров'я тих, хто користується пляжами. При потраплянні в організм кишкова паличка може викликати гострі кишкові інфекції, найпоширенішими ознаками яких є нудота та діарея.

Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких слід негайно звернутися до лікаря:

  • сухість у роті та горлі;
  • підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
  • переймоподібні болі в животі;
  • незначне сечовипускання або його відсутність.

Крім бактеріологічних показників, МОЗ також дослідили воду на хімічні показники. Зі 109 проб, відібраних з річок та водойм у межах офіційних пляжів, 20 проб (18,3%) не відповідали встановленим нормам.

У МОЗ додали, що регіональні центри контролю та профілактики хвороб щотижня проводять моніторинг якості води, відбираючи проби для лабораторної перевірки та встановлення перевищення потенційно небезпечних для населення показників.

Нагадаємо, Чорноморське узбережжя України, що традиційно було магнітом для мільйонів відпочивальників, вже третій рік поспіль живе в умовах повномасштабної війни. Питання про стан пляжів, їх доступність та безпеку залишається одним із найактуальніших для українців, які прагнуть хоч ненадовго відволіктися від реалій воєнного стану. Як виглядає відпочинок на Одещині та Миколаївщині станом на червень 2025 року?

До слова, Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) оприлюднили результати моніторингу якості води у рекреаційних водних об’єктах України, придатних для купання.

Читайте також:

Теги: Міністерство охорони здоров'я пляжі хвороба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Малярія передається через укуси комарів
На Сумщині чоловік помер від тропічної малярії
28 травня, 09:02
Потрапити на острів можна лише на човнах чи яхтах
«Незаймана краса»: таємний острів у Туреччині підкорив туристів
25 травня, 01:00
Туристи жаліються, що за останній рік у Туреччині різко зросли ціни
Туристів обурюють ціни на курортах Туреччини
25 травня, 03:06
Вітряна віспа, також відома, як вітрянка, – це високозаразне інфекційне захворювання
На Полтавщині зафіксовано спалах вітрянки
3 червня, 14:05
Безпечні пляжі є у трьох районах столиці
Якість води на пляжах Києва: де безпечно купатися
4 червня, 08:33
Указом оновлено й вимоги до присвоєння звання молодшого лейтенанта
Медиків в окопи? Зеленський змінив правила служби
13 червня, 20:21
Одеса, як і раніше, залишається головним морським курортом України
Відпочинок в Одеській області: де можна купатися, а де категорично заборонено
11 червня, 17:15
Пляжі буде відкрито лише після того, як всі дослідження підтвердять, що вода безпечна для купання
Популярний курорт Іспанії закрив пляжі через загадкову речовину у піску
12 червня, 13:35
Більшість столичних пляжів безпечні для купання
Пляжний сезон у Києві. Де купатися безпечно (список)
11 червня, 18:12

Здоров'я

Моніторинг МОЗ: частина українських пляжів небезпечна для купання
Моніторинг МОЗ: частина українських пляжів небезпечна для купання
Схуднути без дієт: нова фітнес-методика з Японії стає популярною у світі
Схуднути без дієт: нова фітнес-методика з Японії стає популярною у світі
Нова зірка соцмереж: 92-річна китаянка робить 200 віджимань на день
Нова зірка соцмереж: 92-річна китаянка робить 200 віджимань на день
Створено вакцину проти найважчого виду раку
Створено вакцину проти найважчого виду раку
Американський стартап пропонує вибрати характеристики дитини до її народження
Американський стартап пропонує вибрати характеристики дитини до її народження
ПТСР та негативні спогади: вчені розповіли, чому ми пам'ятаємо погане краще
ПТСР та негативні спогади: вчені розповіли, чому ми пам'ятаємо погане краще

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 червня 2025
48K
Світ може рухатися далі без США – Сі Цзіньпін
39K
Участь Росії у G8: Кремль відреагував на заяву Трампа
34K
Росія зробила цинічну заяву після масштабного обстрілу Києва
17K
Рада прийняла Закон про Реєстр військових: ВЛК стане без прив'язки до ТЦК?

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua