Моніторинг МОЗ: частина українських пляжів небезпечна для купання

Кожна восьма проба води з пляжів України не відповідає нормам: загроза кишкових інфекцій

Свіжі дані моніторингу якості води в офіційних пляжних зонах України свідчать про проблему: значна частина проб не відповідає санітарним нормам. За період з 6 по 12 червня 2025 року, з 172 відібраних проб води, 21 проба (12,2%) виявилася забрудненою лактозопозитивними кишковими паличками (ЛКП), що може спричинити серйозні кишкові інфекції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОЗ.

За даними фахівців лабораторій регіональних центрів контролю та профілактики хвороб, виявлення ЛКП у воді вказує на її забруднення фекаліями, що створює ризик для здоров'я тих, хто користується пляжами. При потраплянні в організм кишкова паличка може викликати гострі кишкові інфекції, найпоширенішими ознаками яких є нудота та діарея.

Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких слід негайно звернутися до лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

Крім бактеріологічних показників, МОЗ також дослідили воду на хімічні показники. Зі 109 проб, відібраних з річок та водойм у межах офіційних пляжів, 20 проб (18,3%) не відповідали встановленим нормам.

У МОЗ додали, що регіональні центри контролю та профілактики хвороб щотижня проводять моніторинг якості води, відбираючи проби для лабораторної перевірки та встановлення перевищення потенційно небезпечних для населення показників.

Нагадаємо, Чорноморське узбережжя України, що традиційно було магнітом для мільйонів відпочивальників, вже третій рік поспіль живе в умовах повномасштабної війни. Питання про стан пляжів, їх доступність та безпеку залишається одним із найактуальніших для українців, які прагнуть хоч ненадовго відволіктися від реалій воєнного стану. Як виглядає відпочинок на Одещині та Миколаївщині станом на червень 2025 року?

До слова, Центри контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) оприлюднили результати моніторингу якості води у рекреаційних водних об’єктах України, придатних для купання.