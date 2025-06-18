Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пляжі у розпал сезону напівпорожні: Туреччина стрімко втрачає популярність у туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Пляжі у розпал сезону напівпорожні: Туреччина стрімко втрачає популярність у туристів
Пляжі у Туреччині майже порожні
фото із відкритих джерел

Туристи бояться та відмовляються від турів до Туреччини через ситуацію на Близькому Сході і високі ціни 

Турецька рив'єра, яка довгі роки вважалася одним із найпривабливіших напрямків для відпочинку, тепер спостерігає безпрецедентний спад турпотоку. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent.

«Зі зростанням напруженості на Близькому Сході зросло занепокоєння щодо безпеки подорожей до країн, що межують з Ізраїлем та Іраном, зокрема до туристичної зони Туреччини», – йдеться у матеріалі.

Як свідчать дані британських ЗМІ, кількість бронювань у готелях популярних курортів досягла мінімальних показників з часів пандемії, що експерти пов'язують із побоюваннями туристів після нещодавніх політичних подій на Близькому Сході, землетрусів в Егейському морі та стрімким зростанням цін.

«Туреччина, популярне місце літнього відпочинку серед британських мандрівників, має спільний східний кордон з Іраном, і мандрівники, які вже забронювали поїздки, можуть сумніватися, чи варто їм там відпочивати», – пише The Independent. Йдеться, зокрма, про Ізмір та провінцію Мугла, де розташовані курорти Бодрум, Мармаріс, Фетхіє, Даламан і менш популярний Айдин на заході країни, куди туристи тепер бояться їздити.

Серед іншого, природні катаклізми також вплинули на сприйняття безпеки регіону. Хоча представники турсектору визнають, що основний удар у сфері туризму завдають економічні чинники. Так, вартість турпакетів для родини із чотирьох осіб зросла на 30-100% порівняно з 2024 роком.

«Ми досягли страшної точки, –  зазначив Аслан Тан, старший член Асоціації турецьких турагентств (TURSAB) коментуючи катастрофічне падіння завантаження готелів на Егейському та Середземноморському узбережжях. – На відновлення потрібно багато часу». Особливу тривогу також експертів викликає зміна поведінки туристів, які стають все більш чутливими до ціни і надають перевагу більш передбачуваним у фінансовому плані напрямкам.

Це робить відпочинок у Туреччині недоступним для багатьох категорій туристів, хоча раніше відпочивати у цій країні могли мандрівники з різним бюджетом. Самі ж туристи виявили, що у сприятливі для засмаги години на пляжах вкрай мало відпочивальників. На думку експертів, ситуація, що склалася, ставить під загрозу не тільки туристичний сезон, що настав, а й довгострокову репутацію Туреччини як доступного напряму для масового відпочинку.

Нагадаємо, новий «головний біль» для туристів і туроператорів вигадали готелі в Туреччині – там стає все більш поширеним і популярним горезвісне «динамічне ціноутворення» або ціноутворення, засноване на попиті.

Читайте також:

Теги: Туреччина відпочинок туризм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто купає слона і що робити, коли у бегемота нема настрою? Ранкова прогулянка київським зоопарком
Хто купає слона і що робити, коли у бегемота нема настрою? Ранкова прогулянка київським зоопарком Соціум
10 червня, 21:00
За словами Пєскова, РФ та Україна домовилися обмінятися переліками умов для припинення вогню
Кремль зробив заяву про зустріч Зеленського і Путіна
17 травня, 12:12
У межах робочого візиту до Туреччини Зеленський провів зустріч із Реджепом Таїпом Ердоганом
Ердоган зробив заяву про завершення війни в Україні
17 травня, 14:50
Египет став небезпечним для відвідувачів
У які країни краще не їхати влітку: застереження МЗС Німеччини
21 травня, 10:46
Фідан провів зустріч з Путіним у Росії
Міністр закордонних справ Туреччини провів зустріч з Путіним: про що говорили
26 травня, 23:33
Очільник української делегацій (по центру) та посол України в Туреччині (праворуч)
Українська делегація прибула до Туреччини на переговори
2 червня, 09:46
Популярний актор може опинитись у в'язниці
Султан Сулейман із «Величного століття» може опинитися за ґратами
27 травня, 13:45
Чираган обшукують фахівці із безпеки із собаками
У Стамбулі відбудеться зустріч делегацій України та РФ: що відомо
2 червня, 09:20
Плавець регулярно долає Босфор протягом восьми років
Мешканець Стамбула щоденно перепливає Босфор, аби потрапити на роботу
4 червня, 01:05

Соціум

Пляжі у розпал сезону напівпорожні: Туреччина стрімко втрачає популярність у туристів
Пляжі у розпал сезону напівпорожні: Туреччина стрімко втрачає популярність у туристів
Ізраїль заявляє про удари по ядерних та військових об'єктах
Ізраїль заявляє про удари по ядерних та військових об'єктах
Тисячі українських біженців у Великій Британії опинилися у підвішеному стані
Тисячі українських біженців у Великій Британії опинилися у підвішеному стані
Конфлікт між Ізраїлем та Іраном загострився: головне за ніч
Конфлікт між Ізраїлем та Іраном загострився: головне за ніч
В Індонезії «прокинувся» вулкан Левотобі Лакі-лакі
В Індонезії «прокинувся» вулкан Левотобі Лакі-лакі
Ізраїль атакував Іран: у Тегерані пролунали потужні вибухи
Ізраїль атакував Іран: у Тегерані пролунали потужні вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 червня: ситуація на фронті
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 червня 2025
48K
Світ може рухатися далі без США – Сі Цзіньпін
39K
Участь Росії у G8: Кремль відреагував на заяву Трампа
34K
Росія зробила цинічну заяву після масштабного обстрілу Києва
17K
Рада прийняла Закон про Реєстр військових: ВЛК стане без прив'язки до ТЦК?

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua