Пляжі у розпал сезону напівпорожні: Туреччина стрімко втрачає популярність у туристів

Туристи бояться та відмовляються від турів до Туреччини через ситуацію на Близькому Сході і високі ціни

Турецька рив'єра, яка довгі роки вважалася одним із найпривабливіших напрямків для відпочинку, тепер спостерігає безпрецедентний спад турпотоку. Про це пише «Главком» із посиланням на The Independent.

«Зі зростанням напруженості на Близькому Сході зросло занепокоєння щодо безпеки подорожей до країн, що межують з Ізраїлем та Іраном, зокрема до туристичної зони Туреччини», – йдеться у матеріалі.

Як свідчать дані британських ЗМІ, кількість бронювань у готелях популярних курортів досягла мінімальних показників з часів пандемії, що експерти пов'язують із побоюваннями туристів після нещодавніх політичних подій на Близькому Сході, землетрусів в Егейському морі та стрімким зростанням цін.

«Туреччина, популярне місце літнього відпочинку серед британських мандрівників, має спільний східний кордон з Іраном, і мандрівники, які вже забронювали поїздки, можуть сумніватися, чи варто їм там відпочивати», – пише The Independent. Йдеться, зокрма, про Ізмір та провінцію Мугла, де розташовані курорти Бодрум, Мармаріс, Фетхіє, Даламан і менш популярний Айдин на заході країни, куди туристи тепер бояться їздити.

Серед іншого, природні катаклізми також вплинули на сприйняття безпеки регіону. Хоча представники турсектору визнають, що основний удар у сфері туризму завдають економічні чинники. Так, вартість турпакетів для родини із чотирьох осіб зросла на 30-100% порівняно з 2024 роком.

«Ми досягли страшної точки, – зазначив Аслан Тан, старший член Асоціації турецьких турагентств (TURSAB) коментуючи катастрофічне падіння завантаження готелів на Егейському та Середземноморському узбережжях. – На відновлення потрібно багато часу». Особливу тривогу також експертів викликає зміна поведінки туристів, які стають все більш чутливими до ціни і надають перевагу більш передбачуваним у фінансовому плані напрямкам.

Це робить відпочинок у Туреччині недоступним для багатьох категорій туристів, хоча раніше відпочивати у цій країні могли мандрівники з різним бюджетом. Самі ж туристи виявили, що у сприятливі для засмаги години на пляжах вкрай мало відпочивальників. На думку експертів, ситуація, що склалася, ставить під загрозу не тільки туристичний сезон, що настав, а й довгострокову репутацію Туреччини як доступного напряму для масового відпочинку.

Нагадаємо, новий «головний біль» для туристів і туроператорів вигадали готелі в Туреччині – там стає все більш поширеним і популярним горезвісне «динамічне ціноутворення» або ціноутворення, засноване на попиті.