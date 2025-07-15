Жителі столиці рятуються від спеки біля водойм. Перелік безпечних пляжів Києва

Офіційно пляжі цього літа у Києві не відкривали, однак людей біля водойм багато

О 18:00 на пляжах Києва все ще людно

Температура повітря у Києві перевищує +30 градусів, тож столичні пляжі залишаються переповненими навіть ввечері . Від початку теплого сезону зони відпочинку у місті вже відвідали понад 100 тис. людей попри те, що офіційно пляжний сезон у столиці так і не відкрили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київ24».

О 18:00 на пляжах Києва все ще людно. Кияни та гості міста шукають порятунку від спеки біля води, дехто приїжджає на пляж чи не вперше, а для когось це вже звичне місце відпочинку.

Журналісти поспілкувалися з багатодітною мамою, яка розповіла: «Ми з Києва, але нечасто виходимо, тому що багато дітей у нас, і дуже важко доїхати. Але коли у чоловіка є можливість бути з нами, намагаємося виїхати. За це літо це третій раз».

Хоча офіційно пляжі цього літа не відкривали, комунальні служби КП «Плесо» працюють, аби забезпечити безпечний відпочинок для киян. Регулярно чиститься пісок, моніториться стан води. Вся актуальна інформація доступна на пляжах та на офіційному сайті комунального підприємства.

На яких пляжах купатися безпечно?

Раз на два тижні воду та пісок перевіряють на наявність хвороботворних бактерій та шкідливих мікроорганізмів, таких як лептоспіроз. Наразі з 15 столичних пляжів безпечно відпочивати можна на:

Золотому

Дитячому

Передмісній Слобідці

Веселці

Центральному

Молодіжному

Вербному

Якість води на пляжах «Венеція» та «Райдуга» знаходиться у «жовтій зоні», що означає граничну якість.

Комунальники поки не рекомендують купатися на пляжах:

Троєщина

Чорторий

Галерний

Тельбін

Оболонський острів

Пуща Водиця

Однак багато відпочивальників ігнорують ці рекомендації. Попри всі рекомендації та обмеження, кияни продовжують активно відпочивати біля води, рятуючись від спеуотної погоди.

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Нагадаємо, у столичних парках, скверах і на центральних вулицях міста встановлюють додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в літню спеку. Районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень поступово розширюють мережу таких рамок, щоб люди мали більше можливостей освіжитися просто під час прогулянки містом.