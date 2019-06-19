На Дніпровській набережній байк протаранив Peugeot (фото, відео)
Мотоцикл протаранив автомобіль у праві передні двері
Байкер вилетів з транспортного засобу і травмував ногу
У вівторок, 18 червня, на Дніпровській набережній у Києві сталася чергова ДТП за участю мотоцикліста: цього разу байк Bajaj Pulsar влетів в бік автомобілю Peugeot.
Водія мотоцикла госпіталізували медики. Про це повідомляє Інформатор.
Як стало відомо на місці події, байк Bajaj Pulsar рухався по Дніпровській набережній в сторону моста імені Патона. На перехресті з проспектом Павла Тичини прямо перед ним почав розвертатися Peugeot. Уникнути зіткнення не вийшло і мотоцикл протаранив автомобіль у праві передні двері.
Байкер вилетів з транспортного засобу і травмував ногу. Медики надали йому першу допомогу і забрали в лікарню.
Дівчина-водій Peugeot, за словами очевидців, не постраждала.
На місці працював екіпаж патрульної поліції, обставини і винуватець аварії встановлюються.
Нагадаємо, у ніч на вівторок, 18 червня, на вулиці Васильківській, 110 у Києві сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися автомобіль Mercedes-Benz W140 і мопед.