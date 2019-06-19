  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Дніпровській набережній байк протаранив Peugeot (фото, відео)

    • Розсилка
    <p>Мотоцикл протаранив автомобіль у праві передні двері</p> - На Дніпровській набережній байк протаранив Peugeot (фото, відео)

    Мотоцикл протаранив автомобіль у праві передні двері

    Фото: Інформатор

    Байкер вилетів з транспортного засобу і травмував ногу

    У вівторок, 18 червня, на Дніпровській набережній у Києві сталася чергова ДТП за участю мотоцикліста: цього разу байк Bajaj Pulsar влетів в бік автомобілю Peugeot.

    Водія мотоцикла госпіталізували медики. Про це повідомляє Інформатор.

    Як стало відомо на місці події, байк Bajaj Pulsar рухався по Дніпровській набережній в сторону моста імені Патона. На перехресті з проспектом Павла Тичини прямо перед ним почав розвертатися Peugeot. Уникнути зіткнення не вийшло і мотоцикл протаранив автомобіль у праві передні двері.

    Читайте також

    Байкер вилетів з транспортного засобу і травмував ногу. Медики надали йому першу допомогу і забрали в лікарню.

    Дівчина-водій Peugeot, за словами очевидців, не постраждала.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На Дніпровській набережній байк протаранив Peugeot (фото, відео)
    На Дніпровській набережній байк протаранив Peugeot (фото, відео)
    На Дніпровській набережній байк протаранив Peugeot (фото, відео)
    На Дніпровській набережній байк протаранив Peugeot (фото, відео)
    На Дніпровській набережній байк протаранив Peugeot (фото, відео)
    На Дніпровській набережній байк протаранив Peugeot (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, обставини і винуватець аварії встановлюються.

    Нагадаємо, у ніч на вівторок, 18 червня, на вулиці Васильківській, 110 у Києві сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися автомобіль Mercedes-Benz W140 і мопед.

    Читайте також
    ДТП Київ автомобіль поліція мотоцикл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ