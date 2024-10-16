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На Осокорках комунальники прибрали стихійне сміттєзвалище (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Купу сміття було вивезено з вулиці Маслівка

У приватному секторі на Осокорках комунальники ліквідували стихійне сміттєзвалище, яке створили самі ж жителі району. Про це повідомила пресслужба Дарницької райдержадміністрації.

На Осокорках комунальники прибрали стихійне сміттєзвалище (фото) фото 1

Купу сміття було вивезено з вулиці Маслівка. «Переконливе прохання не смітити та підтримувати порядок – чистота залежить від нас самих», – звернулися до місцевих жителів в РДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Плесо» оголосило тендер через Prozorro на розчищення русла річки Либідь у Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці. Загальна вартість робіт оцінюється у понад 62 млн грн.

Теги: сміття тендер ProZorro

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