На Осокорках комунальники прибрали стихійне сміттєзвалище (фото)

Купу сміття було вивезено з вулиці Маслівка

У приватному секторі на Осокорках комунальники ліквідували стихійне сміттєзвалище, яке створили самі ж жителі району. Про це повідомила пресслужба Дарницької райдержадміністрації.

Купу сміття було вивезено з вулиці Маслівка. «Переконливе прохання не смітити та підтримувати порядок – чистота залежить від нас самих», – звернулися до місцевих жителів в РДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Плесо» оголосило тендер через Prozorro на розчищення русла річки Либідь у Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці. Загальна вартість робіт оцінюється у понад 62 млн грн.